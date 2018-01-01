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      Сбербанк подверг резкой критике жесткое регулирование банковского рынка Банком России

      15:40Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Сбербанк подверг резкой критике жесткое регулирование банковского рынка своим основным акционером - Банком России.

      "По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд", - отмечает Сбербанк в своем обзоре "Сбербанк подвел банковские итоги года".

      Банк России ужесточил нормы банковского регулирования в 2019 г. "Значительная часть этих норм вводится в формате макропруденциального регулирования. ЦБ уже ввел довольно много мер, в России сейчас ограничивается: кредитование в валюте, в том числе экспортеров, все виды потребительского кредитования, ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%", - указывает Сбербанк и напоминает, что заявлены планы ЦБ по новым ограничениям.

      Первое место по жесткости банковского регулирования не обязательно является положительным фактом, считает Сбербанк. "Например, в России ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%", - подчеркивает Сбербанк.

      Сбербанк указывает, что ужесточение регулирования ЦБ в части увеличении коэффициентов риска по валютным кредитам в сочетании с ростом взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и увеличением до 8% взносов в Фонд обязательных резервов (ФОР) по средствам в валюте привело к резкому снижению конкурентоспособности банков на рынке валютного кредитования.

      "Предприятия попросту предпочли занимать на лучших условиях за границей. При этом вкладчики не спешат перекладываться в рубли: сближение валютных и рублевых ставок даже стимулирует валютные сбережения, которые опять начали расти", - поясняет Сбербанк.

      Российские банки могут разместить избыток валюты в основном на счетах в иностранных банках под минимальные проценты. "Тем не менее, банкам становится все сложнее заработать на валютных операциях, а вкладчикам все сложнее рассчитывать на высокие доходы по вкладам в валюте", - считает Сбербанк.

      "Назрела необходимость инвентаризации регулирования и оценки его воздействия на экономику, вся история показывает, что избыток регулирования не менее опасен, чем его полное отсутствие", - отмечает Сбербанк.

      В 2019 г. АСВ впервые с 2012 г. собрало больше взносов, чем выплатило компенсаций вкладчикам. Агентство также вернуло ЦБ долг на 200 млрд руб.

      "Оценочная стоимость активов ликвидируемых АСВ банков, лицензия которых была отозвана с 2014 г., составляет 1,2 трлн руб. За счет этого источника АСВ может погасить весь долг, но препятствием является длительность процедур ликвидации. Тем не менее, уже в значительной степени сложились предпосылки для снижения взносов в АСВ", - полагает Сбербанк.

      Россия близка к насыщению на рынке потребкредитования. "Мы, похоже, близки к точке насыщения рынка, но это не то же самое, что рост риска "взрыва пузыря" на рынке. Мягкая посадка является более вероятным сценарием, особенно учитывая низкие риски безработицы ввиду демографической ситуации", - заключает Сбербанк.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: Сбербанк, Банк России, Герман Греф, банковское регулирование, ДКП

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