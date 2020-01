10 неудачников в мире экономики в 2019 году

2019 г. оказался весьма неудачным для ряда миллиардеров, завершившись для них потерей капитала, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.

Фото: EPA/ANDREW GOMBERT

Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Фото: EPA-EFE/Xinhua Silk Road Information Service

Фото: EPA-EFE/WU HONG

Москва, 2 января - "Вести.Экономика".Ниже представлены 10 бизнесменов, стоимость активов которых сократилась сильнее всего.$7,85 млрд220-еЧистая стоимость активов медиамагната в 2019 г. сократилась более чем на $10 млрд, после того как доходы от продажи активов Fox компании Walt Disney Corp. были распределены между шестью детьми Мердока, что сделало каждого из них миллиардером.$116 млрд1-еКак сообщали "Вести.Экономика" , основатель и генеральный директор Amazon.com Inc. потерял значительную часть своего состояния в результате развода. Его бывшая жена, Маккензи Безос, теперь занимает 25-е место в рейтинге Bloomberg.Тем не менее Джефф Безос сумел сохранить первое место в списке богатейших людей после роста акций Amazon. Компания сообщила о рекордно высоких продажах в сезон праздников.$30 млрд32-еКитайский магнат недвижимости Ху Цзяинь (Hui Ka Yan) - основатель China Evergrande Group. Компания имеет наибольший долг среди китайских застройщиков.16 сентября Moody's Investors Service понизило прогноз по рейтингу компании до "стабильного" с "позитивного". Другое рейтинговое агентство, Fitch, понизило прогноз до "стабильного" 20 сентября.$7,8 млрд223-еТан Сиок Тжиен - индонезийская бизнесвумен. Она контролирует Gudang Garam, производителя сигарет, на долю которого приходится примерно одна пятая индонезийского табачного рынка.Основанная покойным мужем Тан Сурьей Воновиджоджо, компания производит кретек (сигареты с гвоздикой). Выручка Gudang Garam в 2018 г. составила $6,7 млрд.По состоянию на 30 декабря чистая стоимость активов Тан сократилась более чем на $2,2 млрд с начала 2019 г.$9,21 млрд180-еГенеральный директор компании Baidu Inc, оператора крупнейшей в Китае поисковой системы, Робин Ли в 2019 г. потерял более $2,2 млрд.По итогам III квартала Baidu сообщила о чистом убытке в размере 6,37 млрд юаней.$15,3 млрд93-еГлава брокерской компании Interactive Brokers Group Томас Петерффи в 2019 г. потерял почти $2,2 млрд.Стоимость акций компании в октябре упала, после того как ее конкурент, крупнейший онлайн-брокер в США Charles Schwab Corp., решил отказаться от комиссий для интернет-сделок с зарегистрированными на американских биржах акциями, биржевыми фондами и опционами.$8,46 млрд200-еВан Вэй - основатель логистической корпорации S.F. Holding, которая имеет более 15 тыс. точек обслуживания по всему миру.В 2019 г. чистая стоимость активов Ван Вэя сократилась почти на $1,9 млрд.$10,1 млрд155-еХарольд Хамм - американский предприниматель, один из богатейших людей мира.Созданная им компания Continental Resources добывает газ и нефть в 13 штатах США и имеет оборот около $500 млн.За 2019 г. Хамм потерял более $1,7 млрд.$8,56 млрд196-еКайзер владеет компанией Kaiser-Francis Oil со штаб-квартирой в Талсе, штат Оклахома, и со скважинами по всей территории США. Он также владеет двумя трубопроводными системами и контрольным пакетом акций в публично торгуемой BOK Financial, активы которой составляют более $40 млрд.$5,07 млрд426-еСео является основателем и председателем Celltrion, южнокорейского производителя дженериков.Одним из самых успешных препаратов Celltrion является Remsima, средство от ревматоидного артрита.