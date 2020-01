10 экономических скандалов 2019 года

На протяжении 2019 г. в мире происходили громкие события, которые оказали значительное влияние на экономику.

Торговые войны

Brexit

Brexit неизбежен. Чем обернется триумф Джонсона для всей Европы?

Протесты в Гонконге

Китай может создать новый финансовый центр. По информации западных СМИ, Пекин планирует превратить в него бывшую португальскую колонию Макао. Эксперты полагают, что причина такого шага кроется в ситуации в Гонконге.

Отказ от иранской ядерной сделки

Новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке - это логичное следствие застоя в решении проблем вокруг обеспечения законных экономических интересов Тегерана

Спор между Японией и Южной Кореей

Конфликт между Сеулом и Токио обостряется. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что торговые ограничения со стороны Японии - это экономическая репрессия. А решение Токио прекратить экспорт наноматериалов в Сеул не принесет японцам выгоды.

Спор вокруг бюджета Италии

Скандал вокруг Boeing

Boeing может приостановить производство проблемной модели 737 MAX. Об этом руководство компании заявило после публикации финансовых результатов за II квартал. Результаты оказались печальные, даже ниже ожиданий.

Срыв переговоров с КНДР по денуклеаризации

КНДР провела новый ракетный запуск. В Сеуле полагают, что запуски связаны с военными учениями, но заявляют, что если это были баллистические ракеты малой дальности, то нарушена резолюция Совбеза ООН.

Санкции США против "Северного потока-2"

США пытаются тормозить строительство газопровода "Северный поток-2" и вводят санкции против компаний, которые участвуют в проекте. Действия Вашингтона осудили в Европе, резко высказался, в частности, Берлин.

Арест Калви

Кудрин связал рост оттока капитала из России с делом Калви

Москва, 2 января - "Вести.Экономика".Основным источником риска для мировой экономики остается торговая война между США и Китаем. Затяжной торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира распространился на технологическую отрасль и заставил компании переосмыслить цепочки поставок. Год закончился гораздо более высокими пошлинами на китайский импорт в США, что побудило многие компании перенести производство из Китая в другие страны. Между тем, Китай ищет новые экспортные рынки.В то время как переговорные команды двух стран продолжали консультации, президент США Дональд Трамп делал в Twitter неожиданные заявления о пошлинах. Возникшая в результате этого неопределенность негативно сказалась на инвестициях и мировой экономике.Как сообщали "Вести.Экономика" , рейтинговое агентство Fitch Ratings предупредило, что торговое соглашение "первой фазы" между США и Китаем ослабило торговую напряженность, однако сохраняется значительный риск повторной эскалации.Между тем, Всемирная торговая организация завершила год без действующего апелляционного органа, поскольку США блокируют выдвижение кандидатур новых судей. Хотя споры по-прежнему можно рассматривать в ВТО, потеря апелляционного органа исключает возможность апелляции, что наносит международной торговой системе еще один удар. Наблюдатели отмечают, что это может развязать больше торговых войн, которые становятся все более распространенными.Безусловно, самым разрушительным и дестабилизирующим событием, произошедшим в британской экономике, с последствиями, ощущаемыми во всем мире, является Brexit.Хотя Великобритания проголосовала за выход из ЕС еще в 2016 г., страна остается в тупике Brexit, что по-прежнему является серьезным фактором неопределенности.Неспособность добиться одобрения британским парламентом сделки по Brexit привела к уходу Терезы Мэй с поста премьер-министра.Ее преемник Борис Джонсон выступил за проведение досрочных выборов, стремясь получить явное большинство в парламенте, которое позволило бы правящим консерваторам реализовать свои планы по Brexit.По итогам прошедшего 12 декабря голосования премьер заявил , что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.Однако Brexit, вероятно, вновь станет источником беспокойства в конце следующего года, когда закончится переходный период после выхода Великобритании из Европейского союза.В Гонконге с начала июня продолжаются массовые протесты. Они были спровоцированы законопроектом об экстрадиции, который впервые позволил бы Гонконгу выдавать подозреваемых материковому Китаю.Со временем демонстрации переросли в более широкое продемократическое движение против усиления контроля Пекина над азиатским финансовым центром. Хотя власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции, ситуация в городе остается весьма напряженной.За время протестов особенно сильно пострадали туризм, розничная торговля и гостиничный бизнес Гонконга. Экономика Гонконга в III квартале впала в рецессию впервые со времен мирового финансового кризиса на фоне массовых протестов в городе. ВВП в июле-сентябре сократился на 3,2% относительно предыдущего квартала, что стало худшим результатом с 2009 г.В то время как протесты в Гонконге подвергли испытанию принцип "одна страна, две системы", Пекин разработал план по превращению Шэньчжэня в образцовый социалистический город. Это может подпитывать спекуляции о том, что Гонконг рискует быть замененным Шэньчжэнем в качестве финансового центра района Большого залива, отмечает South China Morning Post . Кроме того, затянувшийся политический кризис в Гонконге вызвал ожидания относительно того, что Пекин может начать ставить на Макао как на более безопасное место для развития экономических и финансовых инициатив.Президент Ирана Хасан Рухани 8 мая объявил , что страна возобновляет часть своей ранее приостановленной ядерной программы в ответ на выход США из ядерной сделки 2015 г. и восстановление Вашингтоном антииранских санкций.В течение 2019 г. напряженность продолжала возрастать. Власти Ирана объявили о дополнительных сокращениях обязательств по ядерной программе в связи с тем, что запущенный Евросоюзом механизм обхода санкций США по-прежнему не позволяет вести полноценную торговлю между Тегераном и странами ЕС.Хотя отказ от ядерной сделки может рассматриваться как политическое событие, именно ядерная сделка является краеугольным камнем экономического роста в регионе.Восстановление санкций США, особенно против энергетического, судоходного и финансового секторов, привело к тому, что иностранные инвестиции прекратились, экспорту нефти был нанесен удар. В результате в 2018 г. ВВП Ирана упал на 3,9% согласно оценкам МВФ.Предприятия по всему миру продолжают испытывать последствия шока от действий Трампа, вынужденные прекратить бизнес с Тегераном под угрозой вторичных санкций Отношения Токио и Сеула значительно ухудшились, после того как Япония в июле ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.В ответ Южная Корея в сентябре утвердила планы по исключению Японии из своего "белого списка" стран, экспорт в которые не подпадает под усиленный контроль.Более жесткие меры экспортного контроля могут замедлить процесс экспорта на несколько месяцев, нанеся удар по южнокорейским технологическим гигантам, таким как Samsung Electronics Co, SK Hynix Inc и LG Display. Эскалация напряженности в отношениях между Японией и Южной Кореей также породила опасения, что нарушение важной цепочки поставок полупроводников может привести к росту цен на электронику для потребителей по всему миру.В этом году наблюдалось противостояние правительства Италии с Брюсселем из-за запланированного Римом увеличения расходов, что нервировало инвесторов и власти Европейского союза.В июле Италия избежала угрозы дисциплинарных мер со стороны ЕС, убедив Европейскую комиссию в том, что новые меры помогут привести растущий долг страны в соответствие с бюджетными правилами блока.Комиссия призвала Италию соблюдать свои обязательства по подготовке бюджета на 2020 г. в соответствии с бюджетными правилами ЕС. Италия обязалась добиться сокращения структурного дефицита в следующем году, как это было сделано в 2019 г., благодаря мерам, обеспечивающим снижение расходов и увеличение доходов.Американская корпорация в течение 2019 года пыталась преодолеть один из наиболее серьезных кризисов в своей истории, который разгорелся после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек. С марта эксплуатация бестселлеров Boeing была приостановлена по всему миру.Компания Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией. Когда возобновится выпуск лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.Приостановка производства лайнеров может сократить рост ВВП США в I квартале 2020 г. как минимум на половину процентного пункта, подсчитали экономисты. Удар по росту ВВП будет нанесен за счет меньшего объема запасов.Кроме того, экономисты ожидают, что некоторые из более чем 600 небольших компаний в цепочке поставок уволят сотрудников или сократят их часы работы. Эти события повлияют на данные по занятости в США.В конце февраля в Ханое провалом закончился второй саммит США - КНДР. Он завершился преждевременно без подписания итогового соглашения и без совместной пресс-конференции лидеров двух стран.С того времени сторонам не удалось достичь прогресса в переговорах о денуклеаризации. В начале октября в Швеции сорвались переговоры на рабочем уровне. Северокорейская делегация покинула место встречи, заявив, что США пришли с пустыми руками.После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. В декабре Северная Корея уже сообщала о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило гражданских авиаперевозчиков о возможных испытаниях ракет с территории КНДР до конца 2019 или в начале 2020 гг., сообщил телеканал ABC со ссылкой на документы.По данным центробанка Южной Кореи, экономика Северной Кореи в 2018 г. сократилась второй год подряд, испытав самый резкий спад за 21 год под влиянием международный санкций.Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".Швейцарская компания Allseas, являющаяся трубоукладчиком "Северного потока-2", приостановила работы.В правительстве ФРГ рассматривают различные варианты защиты немецких компаний, участвующих в этом и других проектах, от экстерриториальных ограничений со стороны администрации США, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников правительства Германии.Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 г. на основании обвинений в хищении более 2,5 млрд руб. Калви отверг обвинения в Басманном суде Москвы, заявив, что сотрудники и акционеры банка "Восточный" предприняли в отношении него ложный донос, из-за того что являются непосредственными участниками корпоративного конфликта.В октябре суд продлил срок домашнего ареста для Калви до 13 января. В ходе заседания Калви повторил, что хищений не было, а деньги банка были полностью использованы для погашения долгов.Ситуация вокруг руководства Baring Vostok Capital Partners вызвала озабоченность представителей бизнес-сообщества в стране и может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для прямых иностранных инвестиций.