10 экономических скандалов 2019 года

На протяжении 2019 г. в мире происходили громкие события, которые оказали значительное влияние на экономику.

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Торговые войны

Brexit

Brexit неизбежен. Чем обернется триумф Джонсона для всей Европы?

Протесты в Гонконге

Китай может создать новый финансовый центр. По информации западных СМИ, Пекин планирует превратить в него бывшую португальскую колонию Макао. Эксперты полагают, что причина такого шага кроется в ситуации в Гонконге.

Отказ от иранской ядерной сделки

Новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке - это логичное следствие застоя в решении проблем вокруг обеспечения законных экономических интересов Тегерана

Спор между Японией и Южной Кореей

Конфликт между Сеулом и Токио обостряется. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что торговые ограничения со стороны Японии - это экономическая репрессия. А решение Токио прекратить экспорт наноматериалов в Сеул не принесет японцам выгоды.

Спор вокруг бюджета Италии

Скандал вокруг Boeing

Boeing может приостановить производство проблемной модели 737 MAX. Об этом руководство компании заявило после публикации финансовых результатов за II квартал. Результаты оказались печальные, даже ниже ожиданий.

Срыв переговоров с КНДР по денуклеаризации

КНДР провела новый ракетный запуск. В Сеуле полагают, что запуски связаны с военными учениями, но заявляют, что если это были баллистические ракеты малой дальности, то нарушена резолюция Совбеза ООН.

Санкции США против "Северного потока-2"

США пытаются тормозить строительство газопровода "Северный поток-2" и вводят санкции против компаний, которые участвуют в проекте. Действия Вашингтона осудили в Европе, резко высказался, в частности, Берлин.

Арест Калви

Кудрин связал рост оттока капитала из России с делом Калви