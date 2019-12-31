10 экономических скандалов 2019 года

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Рубрики: Европа, Ближний Восток, США и Канада
Метки: США, Япония, Китай, Иран, Италия, Северная Корея, Южная Корея, санкции, торговая война, Brexit, Северный поток-2, ядерная сделка, Майкл Калви
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