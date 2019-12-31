Самые дорогие проекты 2019 года

2019 г. в России запомнится серией мегапроектов, строительство которых завершено или еще продолжается.

"Северный поток-2" Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN



Совокупная мощность двух ниток "Северного потока-2" составляет 55 млрд куб. м газа в год. Реализацией проекта занимается дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2.



Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.



Как сообщали



Швейцарская компания Allseas, являющаяся трубоукладчиком "Северного потока-2", приостановила работы.



Однако вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции.



"Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения; мы понимаем, как это делать", - сказал Козак в эфире телеканала "Россия 1". "Северный поток-2" - экспортный газопровод из России в Европу, проходящий по дну Балтийского моря в Германию через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность маршрута составляет более 1,2 тыс. км.Совокупная мощность двух ниток "Северного потока-2" составляет 55 млрд куб. м газа в год. Реализацией проекта занимается дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2.Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Планировалось , что "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2019 г.Как сообщали "Вести.Экономика" , президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".Швейцарская компания Allseas, являющаяся трубоукладчиком "Северного потока-2", приостановила работы.Однако вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что трубопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции."Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения; мы понимаем, как это делать", - сказал Козак в эфире телеканала "Россия 1".

"Турецкий поток" "Турецкий поток" готов к запуску. Еще в ноябре в "Газпроме" сообщили, что обе нитки газопровода заполнены. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил дату начала поставок - 8 января.



Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" - по 15,75 млрд куб. м каждая. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.



Общий бюджет строительства "Турецкого потока" оценивается в €7 млрд.



Ввод газопровода в эксплуатацию



В ноябре "Газпром" "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию. Морской газопровод проходит от КС "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность превышает 930 км. Далее следует сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами.Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" - по 15,75 млрд куб. м каждая. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.Общий бюджет строительства "Турецкого потока" оценивается в €7 млрд.Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 г.В ноябре "Газпром" сообщил , что газом заполнены обе нитки "Турецкого потока".

Новый тоннель на БАМе Без привлечения бюджетных средств группа "Сибантрацит" строит вторую очередь Северомуйского тоннеля. Об этом рассказал владелец компании Дмитрий Босов.



Непосредственно проходка второго тоннеля сквозь Северо-Муйский хребет начнется в 2020 г. Новый тоннель будет идти параллельно действующему. Его строительство начнут вести с двух сторон.



После ввода в эксплуатацию второго Северомуйского тоннеля пропускная способность на этом участке БАМа увеличится с 16 млн до 100 млн тонн грузов в год. Новый тоннель необходим для увеличения объема грузоперевозок, что будет способствовать развитию Дальнего Востока. В августе в Бурятии началось строительство второго Северомуйского тоннеля на БАМе. Строительство второго крупнейшего в России тоннеля длиной 15 км займет около 10 лет и, по предварительным оценкам, обойдется более чем в 260 млрд руб.Непосредственно проходка второго тоннеля сквозь Северо-Муйский хребет начнется в 2020 г. Новый тоннель будет идти параллельно действующему. Его строительство начнут вести с двух сторон.После ввода в эксплуатацию второго Северомуйского тоннеля пропускная способность на этом участке БАМа увеличится с 16 млн до 100 млн тонн грузов в год. Новый тоннель необходим для увеличения объема грузоперевозок, что будет способствовать развитию Дальнего Востока.

Новый энергоблок на Нововоронежской АЭС Нововоронежская атомная станция в 2019 г. отмечает свое 55-летие. АЭС уникальна тем, что именно на ней впервые была испытана технология водоводяных реакторов. Впоследствии она стала одной из самых успешных ветвей развития всей атомной энергетики.



Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС был пущен в 2016 г. Как заявил первый заместитель гендиректора "Росатома" по операционному управлению Александр Локшин, госкорпорация теперь имеет "референтный проект двублочной АЭС, готовый к тиражированию на зарубежных площадках".



Объем инвестиций в два новых энергоблока электростанции ранее оценивался в 250 млрд руб. 31 октября "Росатом" выдал разрешение на сдачу в эксплуатацию седьмого энергоблока Нововоронежской АЭС новейшего поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200. Седьмой энергоблок впервые был включен в сеть и начал выработку электроэнергии 1 мая 2019 г.Шестой энергоблок Нововоронежской АЭС был пущен в 2016 г. Как заявил первый заместитель гендиректора "Росатома" по операционному управлению Александр Локшин, госкорпорация теперь имеет "референтный проект двублочной АЭС, готовый к тиражированию на зарубежных площадках".Объем инвестиций в два новых энергоблока электростанции ранее оценивался в 250 млрд руб.

Крымский мост Официальный запуск железнодорожного сообщения с Крымом - одно из самых ожидаемых событий года среди россиян



Крымский мост длиной 19 км стал самым протяженным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту было открыто 16 мая 2018 г., грузовиков - 1 октября 2018 г. Теперь по ж/д части моста пошли пассажирские поезда. Грузовые поезда запустят в июне 2020 года.



Стоимость строительства Крымского моста, генподрядчиком которого является "Стройгазмонтаж", составила почти 228 млрд руб.



Оператором железной дороги через Керченский пролив выступает ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь), оператором ж/д пассажирских перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс". 23 декабря состоялся официальный запуск железнодорожного сообщения с Крымом. В запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту принял участие президент России Владимир Путин.Крымский мост длиной 19 км стал самым протяженным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту было открыто 16 мая 2018 г., грузовиков - 1 октября 2018 г. Теперь по ж/д части моста пошли пассажирские поезда. Грузовые поезда запустят в июне 2020 года.Стоимость строительства Крымского моста, генподрядчиком которого является "Стройгазмонтаж", составила почти 228 млрд руб.Оператором железной дороги через Керченский пролив выступает ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь), оператором ж/д пассажирских перевозок в Крым - компания "Гранд Сервис Экспресс".

Первая железная дорога в Туве В России построят новую железную дорогу "Кызыл - Курагино". Она свяжет Туву с Красноярским краем и всей сетью железных дорог страны. Значение для экономики этого контракта на строительство весьма велико.



В настоящее время в Туве вообще нет железных дорог. Участок Кызыл - Курагино станет первым и свяжет Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России.



Протяженность новой однопутной линии составит 410 км. Строительство будет вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, а также возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.



Договор на строительство был



Ожидается, что ввод железнодорожной линии Кызыл - Курагино позволит эффективнее осваивать минерально-сырьевые ресурсы региона. К 2020 г. по ней должны перевозить 15 млн тонн угля, включая вывоз 12 млн тонн с Элегестского месторождения. В 2019 г. было принято решение запустить строительство первой железной дороги в Туве. Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил правительству построить дорогу, подключив к работе военнослужащих ЦВО РФ. Стоимость проекта предварительно оценивается почти в 200 млрд руб.В настоящее время в Туве вообще нет железных дорог. Участок Кызыл - Курагино станет первым и свяжет Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России.Протяженность новой однопутной линии составит 410 км. Строительство будет вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, а также возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Движение поездов будет осуществляться на тепловозной тяге.Договор на строительство был подписан РЖД и Тувинской энергетической промышленной корпорацией (ТЭПК) в апреле. Проект с оценочной стоимостью 192,4 млрд руб. планируется реализовать за 4,5 года.Ожидается, что ввод железнодорожной линии Кызыл - Курагино позволит эффективнее осваивать минерально-сырьевые ресурсы региона. К 2020 г. по ней должны перевозить 15 млн тонн угля, включая вывоз 12 млн тонн с Элегестского месторождения.

"Московские центральные диаметры" Открыл движение по первому Московскому центральному диаметру Владимир Путин. Президент прибыл на торжественную церемонию запуска поездов на Белорусском вокзале.



Первыми запущены 132 км железнодорожного пути и 66 станций двух линий, которые связывают Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. С 27 станций можно перейти на метро, "Московское центральное кольцо" (МЦК) или на станции железной дороги.



К 2024 г. "Московские центральные диаметры" будут состоять из 182 станций и 375 км путей.



Инвестиции в первый этап из двух линий составляют порядка 40 млрд руб. Полная стоимость реализации проекта МЦД из 6 линий превысит 155 млрд руб. В ноябре в Подмосковье были запущены две первые линии нового наземного метро. "Московские центральные диаметры" (МДЦ) - совместный проект Минтранса, РЖД, столичных и областных властей. По МЦД будут курсировать поезда "Иволга" российского производства, которые могут перевозить до 2 тыс. человек.Первыми запущены 132 км железнодорожного пути и 66 станций двух линий, которые связывают Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. С 27 станций можно перейти на метро, "Московское центральное кольцо" (МЦК) или на станции железной дороги.К 2024 г. "Московские центральные диаметры" будут состоять из 182 станций и 375 км путей.Инвестиции в первый этап из двух линий составляют порядка 40 млрд руб. Полная стоимость реализации проекта МЦД из 6 линий превысит 155 млрд руб.

"Сила Сибири" Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в торжественной церемонии запуска газопровода "Сила Сибири".



В рамках реализации проекта поставок по "восточному" маршруту "Газпром" уже



На втором этапе будет построен участок от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского - около 800 км. Планируется, что месторождение будет введено в эксплуатацию в конце 2022 г.



В январе сообщалось, что "Газпром" в этом году направит на реализацию проекта "Сила Сибири" 147,5 млрд руб. В декабре президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".В рамках реализации проекта поставок по "восточному" маршруту "Газпром" уже построил участок газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2200 км - от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с КНР в районе Благовещенска. Поставки газа, согласно договору купли-продажи "Газпромом" и китайской компанией CNPC, будут осуществляться в течение 30 лет.На втором этапе будет построен участок от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского - около 800 км. Планируется, что месторождение будет введено в эксплуатацию в конце 2022 г.В январе сообщалось, что "Газпром" в этом году направит на реализацию проекта "Сила Сибири" 147,5 млрд руб.

Мост через Волгу с обходом Тольятти Стало известно, где построят новый мост через Волгу: он будет частью автодороги М-12 "Москва - Казань". Его длина составит около 4 км. Остальные технические параметры еще предстоит определить.



Альтернативный маршрут призван снизить транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС. Ожидается, что проект окажет позитивное влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность таких крупных промышленных площадок, как ОАО "АвтоВАЗ", технопарк "Жигулевская долина" и особая экономическая зона "Тольятти".



В соответствии с проектом общая длина новой четырехполосной автотрассы составит 102 км, в том числе протяженность моста - 3,7 км. На правом берегу Волги дорога соединится с подъездом от трассы М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с трассой М-5 "Урал". Запуск автомагистрали с максимальной скоростью движения 120 км/час позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до Самары - с 16 до 8 часов. Открытие движения транспорта по новой дороге запланировано на 2024 г. В октябре на площадке международной специализированной выставки "Дорога-2019" в Екатеринбурге был подписан договор между правительством Самарской области и хозяйственным партнерством "Концессионная компания "Обход Тольятти" о строительстве в регионе объездной дороги и моста через Волгу. Мост войдет в состав транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Предварительная стоимость работ - 120 млрд руб. Реализация проекта начнется уже в этом году.Альтернативный маршрут призван снизить транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС. Ожидается, что проект окажет позитивное влияние на экономическое развитие Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность таких крупных промышленных площадок, как ОАО "АвтоВАЗ", технопарк "Жигулевская долина" и особая экономическая зона "Тольятти".В соответствии с проектом общая длина новой четырехполосной автотрассы составит 102 км, в том числе протяженность моста - 3,7 км. На правом берегу Волги дорога соединится с подъездом от трассы М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с трассой М-5 "Урал". Запуск автомагистрали с максимальной скоростью движения 120 км/час позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до Самары - с 16 до 8 часов. Открытие движения транспорта по новой дороге запланировано на 2024 г.

Газохимический комплекс в Буденновске "ЛУКОЙЛ" инвестирует в газохимический комплекс в Буденновске около 120 млрд руб. Об этом глава компании Вагит Алекперов рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.



Для обеспечения жильем сотрудников будущего газохимического комплекса запланировано строительство нового жилого микрорайона в Буденновске. Кроме того, в ходе реализации проекта намечен комплекс природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологии Буденновского района, в частности строительство новой системы водоснабжения и объездных железнодорожных путей, предназначенных для транспортировки углеводородного сырья.



Комплекс будет производить удобрения, химикаты, полиэтилен и полипропилен. Основным сырьем для ГХК станет попутный нефтяной газ с месторождений, которые "ЛУКОЙЛ" разрабатывает в российском секторе Каспийского моря. Планируется, что в результате строительства комплекса будет создано более 600 рабочих мест. "ЛУКОЙЛ" в августе приступил к реализации проекта по созданию крупного газохимического комплекса в Буденновске (Ставропольский край) для переработки газа из месторождений Северного Каспия. Общие инвестиции составят порядка 120 млрд руб.Для обеспечения жильем сотрудников будущего газохимического комплекса запланировано строительство нового жилого микрорайона в Буденновске. Кроме того, в ходе реализации проекта намечен комплекс природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологии Буденновского района, в частности строительство новой системы водоснабжения и объездных железнодорожных путей, предназначенных для транспортировки углеводородного сырья.Комплекс будет производить удобрения, химикаты, полиэтилен и полипропилен. Основным сырьем для ГХК станет попутный нефтяной газ с месторождений, которые "ЛУКОЙЛ" разрабатывает в российском секторе Каспийского моря. Планируется, что в результате строительства комплекса будет создано более 600 рабочих мест.

Москва, 2 января - "Вести.Экономика".