Самые дорогие проекты 2019 года

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Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
"Турецкий поток" готов к запуску. Еще в ноябре в "Газпроме" сообщили, что обе нитки газопровода заполнены. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил дату начала поставок - 8 января.
Без привлечения бюджетных средств группа "Сибантрацит" строит вторую очередь Северомуйского тоннеля. Об этом рассказал владелец компании Дмитрий Босов.
Нововоронежская атомная станция в 2019 г. отмечает свое 55-летие. АЭС уникальна тем, что именно на ней впервые была испытана технология водоводяных реакторов. Впоследствии она стала одной из самых успешных ветвей развития всей атомной энергетики.
Официальный запуск железнодорожного сообщения с Крымом - одно из самых ожидаемых событий года среди россиян
В России построят новую железную дорогу "Кызыл - Курагино". Она свяжет Туву с Красноярским краем и всей сетью железных дорог страны. Значение для экономики этого контракта на строительство весьма велико.
Открыл движение по первому Московскому центральному диаметру Владимир Путин. Президент прибыл на торжественную церемонию запуска поездов на Белорусском вокзале.
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в торжественной церемонии запуска газопровода "Сила Сибири".
Стало известно, где построят новый мост через Волгу: он будет частью автодороги М-12 "Москва - Казань". Его длина составит около 4 км. Остальные технические параметры еще предстоит определить.
"ЛУКОЙЛ" инвестирует в газохимический комплекс в Буденновске около 120 млрд руб. Об этом глава компании Вагит Алекперов рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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