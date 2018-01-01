В 2020 году в Москве построят 65 домов по программе реновации

В 2020 г. в Москве построят 65 домов по программе реновации, в них смогут переехать 12 тыс. семей, сообщает департамент строительства правительства Москвы.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"."В следующем году мы планируем ввести в эксплуатацию 65 жилых домов площадью 703 тыс. кв. м более чем на 12 тыс. квартир", - отметил глава департамента Андрей Бочкарев.Власти определили 431 площадку под строительство домов. Сейчас в Москве возводят 149 домов площадью около 2 млн кв. м по программе реновации. В стадии проектирования находятся еще 64 дома.С начала действия программы реновации для переселенцев построили 49 домов. С начала года в столице в рамках программы ввели в строй десять новостроек.Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 г. Она затронет около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.