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      ОАК планирует произвести 20 самолетов SSJ100 в следующем году

      16:36Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует выпустить 20 самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в 2020 г., сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

      Генеральный директор, председатель правления Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подвел итоги 2019 года в интервью с экономическим обозревателем Ириной Матюшенко.

      "Следующий год - хотим произвести порядка 20 машин, - заявил Слюсарь в интервью "Россия 24". - Порядка 150 самолетов до 2024-2025 года мы должны сделать. Наша задача с 2021 года - вернуться на производство минимум 30 самолетов в год".

      "К сожалению, ниша таких самолетов в мировом масштабе не очень большая, она на порядок меньше, чем для магистральных самолетов типа МС-21, в мире порядка всего 100-120 самолетов продается в этой нише. Наша задача - треть от этой цифры держать, продавать как внутри страны, так и покупателям, которые интересуются этой машиной, из Юго-Восточной Азии, из стран Африки, Латинской Америки. Мы стараемся предложить комплексный подход к продаже и поддержанию эксплуатации этой машины, поэтому переговоры продолжаются", - пояснил он.

      Первый Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) представлен в 2003 г., а первый его полет выполнен в 2008 г. Региональный лайнер разработала и производит компания "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС, в составе государственной "Объединенной авиастроительной корпорации"). ГСС владеет "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

      Крупнейшим пользователем SSJ-100 выступает компания "Аэрофлот", в парке которой состоят 49 таких самолетов. В эксплуатации находятся свыше 100 самолетов SSJ-100.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: ОАК, авиапром, ГСС, SSJ100, Юрий Слюсарь, Суперджет 100

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