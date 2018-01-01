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      Еврокомиссия подтвердила выделение оператора ГТС Украины в отдельную компанию

      17:06Распечатать

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович подписал письмо, подтверждающее, что созданный на Украине оператор газотранспортной системы разделен по видам собственности и готов работать в соответствии с законодательством Евросоюза.

      Это было необходимым условием для беспрерывного транзита российского газа в Европу через Украину в соответствии с достигнутыми трехсторонними договоренностями.

      24 декабря энергорегулятор Украины принял окончательное решение о сертификации нового оператора ГТС страны. Ожидается, что "Оператор газотранспортной системы Украины" начнет полноценно работать в качестве нового оператора украинской ГТС с 1 января 2020 г. ООО "ОГТСУ" стало новым оператором ГТС Украины согласно обновленному правительством страны 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза Украины".

      Обновленная модель анбандлинга НАК, соответствующая требованиям Третьего энергопакета, была принята с целью создания возможности для подписания нового договора на транзит российского газа через территорию Украины. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" истекает в конце 2019 г.

      Как писали "Вести.Экономика", "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о сохранении транзита в ЕС через Украину. "Газпром" выплатит до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд Украине по решению арбитража, а в обмен Украина отзовет все иски против российской компании (около $12 млрд).

      Украина настаивала на 10-летнем контракте на транзит, выплате $2,9 млрд по решению арбитража. "Газпром" предлагал годичный контракт и отзыв всех исков. В итоге стороны пришли к компромиссу.

      Среди одобренных условий для сохранения транзита - выплата по окончательному решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд и отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, сообщается в протоколе трехсторонней встречи представителей ЕС, России и Украины.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: Евросоюз, Еврокомиссия, Нафтогаз, ГТС Украины, транзит газа, Марош Шефчович

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