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      Предпринимателям разрешили делать номера для автомобилей

      17:12Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) получили право изготавливать автомобильные регистрационные номера, сообщается в постановлении правительства.

      "Установить, что изготовление государственных регистрационных знаков транспортных средств осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями", - сообщается в документе.

      Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. Теперь номера могут изготавливаться в автосалонах.

      Как сообщали "Вести.Экономика", 26 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый порядок государственной регистрации транспортных средств. Новые правила разрешают регистрацию автомобилей в автосалонах с 1 января 2020 г. Подписанным постановлением утверждены правила государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД.

      На всей территории России установлен единый порядок государственной регистрации транспортных средств, в том числе порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и выдачи государственного регистрационного знака, осмотра транспортного средства должностным лицом регистрационного подразделения или уполномоченным лицом специализированной организации и ряда других действий, связанных с регистрацией транспортного средства.

      Принятые решения позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое.

      Рубрики: Правительство, Парламент, Транспорт и туризм

      Метки: постановление, автомобильный номер, регистрация автомобилей

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