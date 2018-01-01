Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран. Стороны подтвердили стремление к всемерному укреплению отношений между странами и максимальному расширению их рамок.

Катар

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Как только Россия и Катар завершат необходимые процедуры, граждане обеих стран смогут путешествовать без виз с загранпаспортами, срок действия которых составляет не менее шести месяцев. Срок поездки при этом не должен превышать 90 дней."В рамках совместных усилий, прилагаемых Государством Катар и Российской Федерацией с целью укрепления дружеских двусторонних отношений, правительства двух стран приняли решение предпринять новый шаг для устранения всех препятствий на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан.В связи с этим решением в пятницу, 27 декабря 2019 г., в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось подписание соглашения между правительством Государства Катар и правительством Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран", - сообщает посольство Катара в России.