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      Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз

      17:42Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран. Стороны подтвердили стремление к всемерному укреплению отношений между странами и максимальному расширению их рамок.

      Катар

      Как только Россия и Катар завершат необходимые процедуры, граждане обеих стран смогут путешествовать без виз с загранпаспортами, срок действия которых составляет не менее шести месяцев. Срок поездки при этом не должен превышать 90 дней.

      "В рамках совместных усилий, прилагаемых Государством Катар и Российской Федерацией с целью укрепления дружеских двусторонних отношений, правительства двух стран приняли решение предпринять новый шаг для устранения всех препятствий на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан.

      В связи с этим решением в пятницу, 27 декабря 2019 г., в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации состоялось подписание соглашения между правительством Государства Катар и правительством Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран", - сообщает посольство Катара в России.

      Рубрики: Ближний Восток, Правительство, Парламент

      Метки: виза, МИД, Катар, паспорт, посольство, консульство

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