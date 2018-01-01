Власти США смогут отслеживать каждый дрон на территории страны

Федеральное управление гражданской авиации (Federal Aviation Administration) США предложило новый проект правил, в соответствии с которым правительство США может отслеживать практически все дроны на территории страны.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало предварительную версию проекта новых правил удаленной идентификации дронов. Согласно им, все подлежащие регистрации дроны (массой от 250 грамм и выше) должны быть оборудованы системой Remote ID, которая будет во время полета транслировать идентификатор дрона и его местоположение в радиоэфир, а также передавать эти данные в интернет. В течение первых двух месяцев 2020 года FAA будет собирать предложения по изменению текста правил, а через три года правила вступят в силу.«Беспилотники являются самым быстрорастущим сегментом транспортной сети в нашей стране, и жизненно важно, чтобы они были безопасно интегрированы в национальное воздушное пространство», — заявила министр транспорта Элейн Лан Чао.В проекте говорится о системе удаленной идентификации, собирающей данные как с личных, так и с коммерческих беспилотников. Обладая данной информацией, федеральное агентство сможет контролировать сеть дронов на предмет безопасности воздушного движения и потенциальных угроз терроризма.Если правила вступят в силу, все модели дронов должны быть зарегистрированы в течение трехлетнего периода. Излучаемый ими сигнал должен указывать местоположение, а также указывать идентификационные данные оператора. Это позволит другим находящимся рядом дронам избегать случайного столкновения, а местная полиция, оснащенная устройствами слежения, сможет выявлять несанкционированных операторов.Исключения сделаны для дронов массой менее 250 грамм, самодельных дронов и дронов, эксплуатируемых правительством. Однако аппараты, подпадающие под исключения, смогут летать только в отдельных районах (FRIA) и только в пределах прямой видимости оператора. Разрешение на создание такой полетной зоны могут запрашивать только местные власти.FAA предлагает, чтобы частные одобренные компании установили системы слежения за беспилотниками, копируя существующую систему управления воздушным движением для самолетов.Доступ к данным Remote ID, по заверению FAA, будут иметь только местные власти. Согласно новым правилам, все производители дронов, продающие свои изделия в США, через два года не могут торговать устройствами без Remote ID, на территории страны.Планируется, что новые правила вступят в силу через три года. До февраля FAA собирает предложения по изменению текста новых правил.