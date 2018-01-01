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      Премьер-министр Украины заявил о продолжении переговоров с Россией по газу

      17:26Распечатать

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Россия и Украина продолжают переговоры по вопросу поставок газа, причем они будут продолжаться еще день-два, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      "Газовую тему я сейчас комментировать не буду, потому что переговоры еще продолжаются. Я понимаю интерес к этой теме. Дайте нам еще день-два", - заявил Гончарук в ходе брифинга.

      Как писали "Вести.Экономика", глава Минэнерго России Александр Новак ранее заявил заявил, что Россия и Украина договорились об обнулении с 1 января 2020 г. взаимных претензий по газу.

      "Договорились о том, что с 1 января с нуля. И обнуляются взаимные претензии. Будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", - отметил Новак.

      Соглашение об отказе от исков, по которым нет окончательного судебного решения, стало частью протокола о газовом сотрудничестве, который Россия и Украина подписали 20 декабря.

      Для продолжения транзита газа через Украину "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом Украины" - договор о бронировании мощностей для транзита.

      На 2020 г. забронированы мощности для транзита 65 млрд куб. м газа, на 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м в год при установлении конкурентного тарифа.

      Рубрики: Энергетика, Европа, Бывший СССР

      Метки: Украина, Александр Новак, транзит газа, Алексей Гончарук

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