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      Экспорт вооружения из Германии достиг максимума в 2019 году

      17:44Распечатать

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Экспорт вооружений из Германии достиг в ценовом выражении рекордного значения 7,95 млрд евро, свидетельствует данные на середину декабря 2019 г., которые обнародовало министерство экономики и энергетики страны в ответ на запрос депутатов бундестага, передает Deutsche Welle.

      Согласно выдержкам из документа, которые приводит Dpa, по сравнению с 2018 г. рост на 15 декабря составил 65%. В минувшие 3 года соответствующий показатель неуклонно сокращался.

      Прошлый рекорд - 7,86 млрд евро - был установлен в 2015 г., после этого последовал спад. Министр экономики Петер Альтмайер, в частности, связывал его с проволочками, возникшими после выборов в бундестаг в 2017 г. и предшествовавшими формированию "большой коалиции".

      В этом году самые крупные поставки были одобрены для партнера Германии по Евросоюзу и НАТО: Венгрии (1,77 млрд евро), Египта (802 млн евро) и США (483 млн евро).

      В перечне стран - получателей вооружений наряду с Египтом (2-е место) значатся также Объединенные Арабские Эмираты (9-е место). Обе эти страны входят в международную коалицию во главе с Саудовской Аравией, ведущую наступление на позиции действующих в Йемене повстанцев хуситов.

      В десятку наиболее крупных покупателей немецких вооружений входят также Алжир (7-е место), Катар (8-е место) и Индонезия (10-е место), то есть страны, которые, как отмечает dpa, обвиняются в грубых нарушениях прав человека.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: экспорт, экспорт вооружения, Германия, Dpa

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