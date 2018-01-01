ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Рынок США: Amazon продолжает дорожать

      17:28Распечатать
      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием пятничных торгов. Вчера Nasdaq Composite впервые превысил 9 тыс. пунктов после сообщений о значительном росте розничных продаж и онлайн-продаж в период скидок ноября-декабря. Инвесторы ждут подписания частичной торговой сделки США и Китая. Сегодня вышли новости о восстановлении промышленных прибылей в ноябре в Китае.

      США - Китай

      Инвесторы ждут окончательных заявлений по торговой сделке Вашингтона и Пекина, подписания документов в январе лидерами стран. Сегодня вышли данные по прибыли промпредприятий Китая, которая в ноябре выросла на 5,4% после трех месяцев снижения.

      Инвесторы рассматривают китайские данные как признак того, что замедление темпов роста второй по величине экономики в мире на фоне конфликта с США может не привести к такому серьезному спаду, как ожидалось. Технически рынок на максимумах и осцилляторы говорят о перекупленности. В динамике S&P 500 и Nasdaq по RSI сейчас наблюдаем выход в зону верхних экстремальных значений.

      Макростатистика

      Вчера рынок поддержала новость о динамике розничных продаж в США в период скидок с 1 ноября по 24 декабря, которые выросли на 3,4% в годовом выражении. Сегодня выйдут данные по запасам нефти от EIA и количеству буровых от Backer Hughes.

      Премаркет

      Растут на премаркете акции Tesla (+1%). Цена уже превышает $435. Сегодня стало известно, что компания начнет поставки автомобилей Model 3, построенных на заводе в Шанхае, уже в понедельник 30 декабря. Вчера после данных о сильном росте онлайн-продаж акции крупнейшего онлайн- ритейлера Amazon выросли на 4,45% и сегодня на премаркете растут еще на 0,8%.

      Отскок проходит в бумагах Qiagen N.V. (+2%) после просадки на 20%, вызванной сообщением об отказе от продажи компании.

      График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной



      Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

      Рубрики: Акции, Комментарии

      Метки: США, торги, БКС Брокер, Альберт Короев

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить