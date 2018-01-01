Рынок США: Amazon продолжает дорожать

США - Китай

Макростатистика

Премаркет

График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием пятничных торгов. Вчера Nasdaq Composite впервые превысил 9 тыс. пунктов после сообщений о значительном росте розничных продаж и онлайн-продаж в период скидок ноября-декабря. Инвесторы ждут подписания частичной торговой сделки США и Китая. Сегодня вышли новости о восстановлении промышленных прибылей в ноябре в Китае.Инвесторы ждут окончательных заявлений по торговой сделке Вашингтона и Пекина, подписания документов в январе лидерами стран. Сегодня вышли данные по прибыли промпредприятий Китая, которая в ноябре выросла на 5,4% после трех месяцев снижения.Инвесторы рассматривают китайские данные как признак того, что замедление темпов роста второй по величине экономики в мире на фоне конфликта с США может не привести к такому серьезному спаду, как ожидалось. Технически рынок на максимумах и осцилляторы говорят о перекупленности. В динамике S&P 500 и Nasdaq по RSI сейчас наблюдаем выход в зону верхних экстремальных значений.Вчера рынок поддержала новость о динамике розничных продаж в США в период скидок с 1 ноября по 24 декабря, которые выросли на 3,4% в годовом выражении. Сегодня выйдут данные по запасам нефти от EIA и количеству буровых от Backer Hughes.Растут на премаркете акции Tesla (+1%). Цена уже превышает $435. Сегодня стало известно, что компания начнет поставки автомобилей Model 3, построенных на заводе в Шанхае, уже в понедельник 30 декабря. Вчера после данных о сильном росте онлайн-продаж акции крупнейшего онлайн- ритейлера Amazon выросли на 4,45% и сегодня на премаркете растут еще на 0,8%.Отскок проходит в бумагах Qiagen N.V. (+2%) после просадки на 20%, вызванной сообщением об отказе от продажи компании.