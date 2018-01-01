Стоимость жилья в новостройках России выросла в 2019 году в среднем на 8%

Стоимость жилья в новостройках России в 2019 г. выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"."В прошлом году нам говорили, что жилье может повыситься на 30-40%. По факту удорожание квадратного метра в целом по стране произошло на 8%. Большое количество субъектов РФ, где цена квадратного метра не выросла, даже не среагировав на инфляцию", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".Он добавил, что эксперты прогнозировали серьезное подорожание жилья в связи с переходом отрасли на проектное финансирование, однако этого не произошло."Все в пределах разумного. Мы говорили, что (подорожание составит) не более 10%, и очень хорошо, что наши прогнозы сбылись", - подчеркнул Якушев.С 1 июля 2019 г. российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.При этом правительством были определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему с эксроу-счетами.Так, согласно постановлению правительства степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.