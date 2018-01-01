Профицит бюджета Белоруссии по итогам 11 месяцев составил 3,2% ВВП
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Непреднамеренные последствия антисирийских санкций США
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Стоимость жилья в новостройках России выросла в 2019 году в среднем на 8%
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Экспорт вооружения из Германии достиг максимума в 2019 году
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Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз
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Рынок США: Amazon продолжает дорожать
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Премьер-министр Украины заявил о продолжении переговоров с Россией по газу
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Предпринимателям разрешили делать номера для автомобилей
17:12
Банки сокращают рабочие места максимальными темпами с 2015 года
17:09
Еврокомиссия подтвердила выделение оператора ГТС Украины в отдельную компанию
17:06
Власти РФ рассматривают возможность выхода из сделки ОПЕК+
16:41
В 2020 году в Москве построят 65 домов по программе реновации
16:40
Си Цзиньпин обращается к финансовым экспертам для борьбы с финансовыми рисками
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ОАК планирует произвести 20 самолетов SSJ100 в следующем году
16:36
Сбербанк подверг резкой критике жесткое регулирование банковского рынка Банком России
15:40
Власти США смогут отслеживать каждый дрон на территории страны
15:21
ЕЦБ вряд ли вернется к положительным процентным ставкам в 2020 году
15:02
Кабмин Украины передал на приватизацию более 500 госпредприятий на $500 млн
14:59
"Укртранснафта" и "Транснефть" перенесли в Сингапур юрисдикцию места рассмотрения споров по транзиту нефти
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Растет доля россиян с кредитами в нескольких банках
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Цены на нефть достигли трехмесячных максимумов
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Правительство России разработало план оздоровления по долгам ОПК
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Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
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Смартфоны стали самыми популярными новогодними подарками в России
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За последние девять лет в Москве создано 600 тысяч рабочих мест
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Как Трамп сам придумал себе головную боль
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Украине впервые выплачен штраф за полет в Крым
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Филиппины запретили въезд двум сенаторам США
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Игвестпрограмма "РусГидро" на 2020-2024 годы составит 347,7 млрд рублей
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Оборот нелегальных интернет-продаж алкоголя превысил 2,5 млрд рублей
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Размер пенсии за 2019 год вырастет на 1 тыс. рублей
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Россия, Иран и Китай начали совместные военно-морские учения в Индийском океане
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10 древнегреческих изобретений, которые изменили мир
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Забайкалье получило "премию" в 1 млрд рублей за успешную реализацию нацпроектов
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Число выданных ирландских паспортов достигло рекордного уровня в преддверии Brexit
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Иностранный банк провел в ЕС первые операции по картам "Мир"
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В России не могут обновить группировку военных спутников
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Лавров назвал санкции США против "Северного потока-2" наглым и циничным вмешательством в дела европейского бизнеса
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Россия и Украина договорились об обнулении с 1 января 2020 года взаимных претензий по газу
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Власти с 1 января увеличат размер страховых и социальных пенсий
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Рубль вырос к доллару и снизился к евро в начале торгов
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Ливийское ПНС подтвердило запрос военной помощи Турции
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Прибыль промпредприятий Китая в ноябре выросла максимальными темпами за 8 месяцев
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Рубрики: Ближний Восток, США и Канада
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18:02
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