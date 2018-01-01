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      Профицит бюджета Белоруссии по итогам 11 месяцев составил 3,2% ВВП

      18:14Распечатать

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Республиканский бюджет Белоруссии за 11 месяцев 2019 г. исполнен с профицитом в 3,8 млрд белорусских руб., или 3,2% ВВП, говорится в сообщении Минфина.

      Доходы республиканского бюджета составили 22,2 млрд белорусских руб. (91,9% годового плана), расходы - 18,4 млрд белорусских руб. (81,7%).

      НДС поступил в размере 7 млрд 948,5 млн бел. руб. (91,1% годового плана), налог на прибыль - 1 млрд 94,9 млн бел. руб. (63,6%), акцизы - 2 млрд 539,5 млн бел. руб. (97,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4 млрд 281,9 млн бел. руб. (96,8% плана на год).

      Расходы на общегосударственную деятельность составили 8 млрд 325,9 млн бел. руб. (79,8%), на финансирование национальной экономики - 3 млрд 16,6 млн бел. руб. (84,2%).

      На финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) направлено 3 млрд 823 млн бел. руб. (82,4%).

      Бюджет фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в январе-ноябре исполнен с профицитом 0,08 млрд бел. руб. при доходах в размере 14,38 млрд бел. руб. (95,5% плана на год) и расходах 14,3 млрд бел. руб. (96,4%).

      Профицит бюджета сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН и ряд внебюджетных фондов) составил 4,6 млрд бел. руб. (3,8% ВВП). Доходы равнялись 49,1 млрд бел. руб. (92,9% годового плана), расходы - 44,5 млрд бел. руб. (86,6%).

      В 2018 г. бюджет Белоруссии был исполнен с профицитом в 4,7 млрд бел. руб., или 3,9% ВВП, в 2017 г. - с профицитом 2,8 млрд бел. руб., или 2,7% ВВП.

      Принятый на 2019 г. бюджет предусматривает профицит в размере 1,7 млрд бел. руб. (1,3% ВВП) при доходах в 23,7 млрд бел. руб. и расходах в 21,98 млрд бел. руб.

      На 2020 г. Минфин страны подготовил проект республиканского бюджета с дефицитом 0,7% ВВП.

      Рубрики: Статистика, Бывший СССР

      Метки: ВВП, Белоруссия, бюджет, профицит

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