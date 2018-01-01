ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Финансовый директор Domino's Pizza Group утонул на отдыхе

      19:31Распечатать

      Коллаж: FoxBusiness/iStock

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". Domino's Pizza Group, британская мастер-франчайзи крупнейшей в мире американской сети пиццерий Domino’s Pizza, сообщила о смерти своего финансового директора и члена совета директоров Дэвида Бауэрнфайнда.

      В пресс-службе Domino's Pizza Group сообщили о смерти финансового директора британской компании, произошедшей в результате несчастного случая.

      По данным британского таблоида Daily Mirror, 19 декабря Дэвид Бауэрнфайнд вместе с семьей прилетел на отдых на Маврикий, остановившись в люксовом отеле Belle Mare. 26 декабря, в четверг, тело 51-летнего топ-менеджера было обнаружено в лагуне неподалеку от отеля. По предварительным данным, Бауэрнфайнд занимался любительским подводным плаванием (снорклингом, с погружением на небольшую глубину – прим. ред.) и задохнулся в одном из погружений.

      Погибший на отдыхе топ-менеджер по-прежнему числится на сайте Domino's Pizza Group как финансовый директор и член совета директоров компании.

      Американская сеть Domino’s Pizza является крупнейшей в мире сетью пиццерий уже на протяжении нескольких лет. По данным за 2018 г. глобальный объем продаж Domino's Pizza составил $15,8 млрд. Продажи Pizza Hut, ближайшего конкурента Domino's, в 2018 г. составили $12,2 млрд. В 2017 г. Domino's Pizza также заняла первое место в мире по продажам среди крупнейших пиццерий.

      Рубрики: Ретейл

      Метки: Дэвид Бауэрнфайнд, Domino's Pizza Group

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить