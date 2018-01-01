В Германии оценивают возможные меры в ответ на санкции США против "Северного потока–2"

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В правительстве ФРГ рассматривают различные варианты защиты немецких компаний, участвующих в этом и других проектах, от экстерриториальных ограничений со стороны администрации США.

"Что если ЕС применит санкции к трубопроводу Keystone на основе экологических соображений?"