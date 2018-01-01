"Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению арбитража

ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".



28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.



"Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракту, или 114 млн куб. м в сутки. Ожидалось, что с января 2020 г. объем упадет после запуска "Турецкого потока".



Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на конец 2019 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже прямых закупок у России. Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".28 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС."Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракту, или 114 млн куб. м в сутки. Ожидалось, что с января 2020 г. объем упадет после запуска "Турецкого потока".Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на конец 2019 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. С ноября 2015 г. Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Это обходится Киеву значительно дороже прямых закупок у России.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика"."С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сообщили в "Газпроме"."Да, Украина получила $2,918 млрд от "Газпрома" для выполнения решения Стокгольмского арбитража", - подтвердил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.это одно из условия протокола мирового соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза". Компании договорились о сохранении транзита в ЕС через Украину при выполнении ряда условий: выплате "Газпромом" до 29 декабря 2019 года $2,9 млрд Украине по решению арбитража, обнулении взаимных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".Для подписания окончательного соглашения, детали которого еще обсуждаются, делегации России, Украины и Еврокомиссии 21 декабря утвердили межправительственный протокол. Основные пункты протокола будут отражены в финальном соглашении.Среди одобренных условий для сохранения транзита - выплата по окончательному решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд и отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, сообщается в протоколе трехсторонней встречи представителей ЕС, России и Украины."При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего протокола, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок", - отмечается в документе.В итоге "Нафтогаз" забронирует транспортные мощности для транзита на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 г., 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы, при условии установления конкурентного тарифа. Тариф на транзит газа установит независимый регулятор.