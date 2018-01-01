Германия ввела безусловный базовый доход?

Германия гарантирует безработным гражданам выплаты $330 в месяц в течение неопределенного срока. Это очень напоминает политику безусловного базового дохода.

Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика".Любой одинокий взрослый житель Германии, неспособный свести концы с концами, мог получать около 424 евро ($470) в месяц. Это хватало, чтобы оплачивать продукты питания и предметы первой необходимости.При этом, если он был безработным, то обязан был активно искать работу, чтобы пользоваться этими льготами. Если он пропускал собеседование или отклонял предложение о работе без уважительной причины, их ежемесячные платежи приостанавливались. Если он получал много штрафов, его выплаты и медицинское страхование приостанавливались на 3 месяца.По данным немецкого новостного сайта DW Akademie, в 2018 г. около 710 тыс. безработных соискателей работы были оштрафованы по крайней мере 1 раз в рамках программы Hartz IV. Политика безусловного базового дохода, напротив, гарантирует, что выплаты будут проводиться гражданам регулярно, без каких-либо ограничений.Но в прошлом месяце Верховный суд Германии постановил, что условия программы Hartz IV нарушали конституцию.Согласно новому постановлению правительство не может сокращать более 30% пособий по безработице в рамках этой программы. В итоге безработные граждане Германии смогут получать не менее 300 евро ($333) в месяц. Даже в этом случае наказание может быть отсрочено, если оно грозит чрезвычайными трудностями. Трехмесячная отсрочка также может быть сокращена, если человек работает со своим консультантом, назначенным правительством, чтобы найти работу или записаться на программу обучения.Также в рамках новой политики ему по-прежнему будет предоставляться медицинская помощь и жилье.Это решение было принято, после того как один из жителей пожаловался на то, что отказался от работы на складе, потому что хотел работать в отделе продаж. Он утверждает, что в результате потерял около 235 евро ($260) в месяц - почти половину средних ежемесячных выплат.Это изменение делает Германию на шаг ближе к тому, чтобы ввести безусловный базовый доход, тем более что выплаты могут длиться неограниченный период времени в отличие от пособий по безработице в США. Старая программа сократила безработицу, но не бедность.Концепция системы, при которой кто-то получает выплаты, просто потому что живет, восходит к XVI веку. Тем не менее она до сих пор считается радикальной.В 2017 г. Финляндия стала первой европейской страной, которая проверила на практике применение безусловного базового дохода. Люди регулярно получали ежемесячные выплаты без каких-либо условий. Эксперимент оказался откровенно провальным, так как по итогу многие получатели безусловного дохода остались безработными.Эта идея привлекла к себе всеобщее внимание в США, когда кандидат в президенты Эндрю Янг пообещал выплачивать $1 тыс. в месяц всем гражданам США старше 18 лет. В то же время в Калифорнии проводится тестирование системы безусловного базового дохода: ежемесячно выплачиваются стипендии в размере $500 125 жителям, живущим на уровне или ниже среднего дохода (около $46 тыс. в год).Предыдущая политика Германии была направлена ​​на решение проблемы, которую часто поднимают критики безусловного базового дохода: регулярные выплаты могут лишить людей стимула искать работу. Но эта стратегия также вызвала жаркие споры среди местных политиков, так как людей заставляют соглашаться на низкооплачиваемую работу, не требующую специальных знаний и навыков, благодаря которой они все равно останутся в бедности.Дитмар Бартш, член немецкого парламента, раскритиковал программу Hartz IV за то, что она "толкает людей и их семьи в пропасть" и вселяет страх лишиться выплат.Пока что система Германии снизила уровень безработицы. В октябре уровень безработицы в Германии составил всего 3% - самый низкий показатель за 39 лет. В стране около 1,3 млн безработных жителей, в 2005 г. было 5,2 млн.Но более 12,5 млн жителей Германии по-прежнему живут в бедности. Уровень бедности в стране (15,7%) относительно неизменен с 2005 г.Верховный суд Германии заявил, что резкое сокращение пособий людям, которые не ищут работу, "серьезно подрывает минимальный уровень жизни, гарантируемый основными правами".