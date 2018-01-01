ФРС: нефтесервисные компании США планируют сокращение расходов в 2020 году

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Германия ввела безусловный базовый доход?
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Рынок США: Amazon продолжает дорожать
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Банки сокращают рабочие места максимальными темпами с 2015 года
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ОАК планирует произвести 20 самолетов SSJ100 в следующем году
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Фото: Steve Gonzales/Houston Chronicle
Рубрики: ЦБ мира, Энергетика
Метки: ФРС, ФРБ Далласа, нефтесервисные компании
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