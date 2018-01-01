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      ФРС: нефтесервисные компании США планируют сокращение расходов в 2020 году

      27.12 23:47Распечатать

      Фото: Steve Gonzales/Houston Chronicle

      Москва, 27 декабря - "Вести.Экономика". В американском нефтесервисном секторе продолжается спад активности, и в 2020 г. больше компаний скорее намерены снизить свои затраты, нежели увеличить их.

      Об этом свидетельствуют результаты обзора за IV квартал 2019 г., проведенного Федеральным резервным банком Далласа.

      Деловая активность в нефтесервисном секторе США в последнем квартале 2019 г. продолжила ухудшаться, показатель составил -22,1 пункта. Данное значение ниже показателя за III квартал 2019 г., когда значение деловой активности в данном сегменте энергетической отрасли США составило -21,8 пункта.

      В ФРБ Далласа также отметили, что "большинство компонентов индекса говорят об ухудшении условий" в нефтесервисном секторе.

      По данным обзора, 41% от нефтесервисных компаний США намерены сократить капитальные затраты в 2020 г. 25% фирм собираются сохранить расходы на прежнем уровне, 26% планируют небольшое увеличение затрат. При этом лишь 8% нефтесервисных фирм собираются существенно увеличить свои капитальные затраты в 2020 г.

      Рубрики: ЦБ мира, Энергетика

      Метки: ФРС, ФРБ Далласа, нефтесервисные компании

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