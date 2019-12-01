Климатические изменения: повод для наживы или стимул для решения реальных проблем?

2019 год стал одним из самых жарких в истории человечества. Не имея возможности как-то заметно влиять на природные факторы, управляющие эмиссией и поглощением 99,985% углекислоты, экологи требуют жесткого контроля за остальными 0,015%. Сначала - Киотский протокол, теперь Парижское соглашение. Однако почему, несмотря на эти регламенты, выбросы CO2 не только не сокращаются, но даже растут, выяснял журнал Газпром

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Наука и жизнь

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Ледниковый период и CO2

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«Рога и копыта»

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Денис Кириллов

Москва, 28 декабря - "Вести.Экономика"В начале декабря Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) обнародовала предварительную информацию о состоянии климата нашей планеты. В своем докладе ВМО утверждает, что средние температуры за последнее десятилетие были самыми высокими за всю историю наблюдений, а концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня и продолжает расти. В результате такого глобального потепления происходят катастрофическое таяние ледников и устрашающий подъем уровня Мирового океана. А спровоцированные этим экстремальные погодные явления становятся причинами всех ключевых проблем Земли.Специалисты международной организации объясняют, что вызвана такая ситуация парниковыми газами, попадающими в атмосферу Земли в результате антропогенной деятельности. ВМО прогнозирует дальнейшее потепление. И если не принять срочных мер по борьбе с изменением климата, то к концу столетия средняя температура вырастет более чем на 3°C. А это, по мнению экологов ООН, приведет к катастрофическим последствиям для человечества. Впрочем, многие ученые делают совершенно противоположные выводы. Их бесстрастный анализ климатических показателей говорит о том, что на самом деле на Земле грядет глобальное похолодание.Испокон веков человек был уверен, что именно он, если и не полностью определяет существование жизни на Земле, то, как минимум, оказывает на нее ключевое воздействие. Что так или иначе, но конкретно от него зависят все природные явления, происходящие вокруг. Потепление или похолодание, наводнение или засуха, жара или заморозки, извержения вулканов или землетрясения, тайфуны или цунами, бури или ураганы – всё это как бы результат человеческой деятельности. Прямой или косвенный, в зависимости от подходов – научного, псевдонаучного или религиозно-мистического.С развитием цивилизации человек не становился скромнее, но даже напротив – его самомнение стремительно росло. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем появилась масса сторонников теорий, утверждающих, что именно человеческая деятельность является главной причиной самых ужасных природных катаклизмов на Земле. А в будущем неизбежно грозит нам страшными климатическими катастрофами, способными не только полностью уничтожить всё человечество, но даже и саму планету, на которой оно обитает. Сегодня такая точка зрения претендует не только на полную объективность имеющихся выводов, но и на абсолютную их непогрешимость. На уровне веры и религиозных догм. Даже несмотря на недостаток, а иногда и полное отсутствие реальных тому доказательств.Противники такого подхода, основываясь на научных фактах и доказательствах, утверждают, что человек со всем своим антропогенным воздействием на природу, как и прежде, в процессах изменения климата Земли играет далеко не определяющую роль. Хотя, безусловно, признают необходимость решения целого ряда экологических и природоохранных проблем, связанных в том числе и непосредственно с человеческой деятельностью. Но проблем реальных и конкретных – выявленных и научно доказанных, а не предполагаемых или гипотетически возможных, надуманных в рамках ничем не подтвержденных теорий и догадок.Первые обвиняют своих оппонентов в том, что те представляют интересы бизнеса, контролирующего добычу и переработку энергоресурсов – природного газа, нефти, угля. А раз так, то они в любом случае лукавят, пытаясь скрыть пагубные последствия воздействия своих производств на окружающую среду. Вторые ставят в укор противникам то, что те используют свои доводы в качестве рычагов недобросовестной конкуренции в процессе борьбы между глобальными промышленно-сырьевыми корпорациями. Применяют как фактор геополитического давления на государства, обладающие значительными запасами сырья и внушительными объемами его производства. А также как наиболее действенный способ вытягивания из так называемого мирового сообщества баснословных средств и ресурсов на решение несуществующих проблем.Между тем к настоящему времени сторонникам теорий пагубного воздействия человека на природу, хотя они так и не доказали свою правоту научно, удалось создать мировую систему борьбы с антропогенными климатическими изменениями нашей планеты. А именно – с глобальным потеплением. Даже несмотря на то что их уже неоднократно подлавливали на жульничестве и подтасовке фактов и выявляли коррупционные схемы, которые были направлены исключительно на укрепление «веры» в то, что их теории – это истина в последней инстанции.Однако многие ученые с мировым именем, основываясь на показателях неоднократного объективного анализа климатической ситуации на Земле за последние 60 лет, утверждают, что никакого потепления нет – в данный момент человечество находится в середине большого похолодания. А углекислый газ, на выбросы которого в атмосферу человек, кстати, не оказывает определяющего влияния, воздействует на экологию нашей планеты скорее положительно, чем отрицательно.На то, что климат отдельных регионов мира со временем может меняться, обращали внимание еще в Древней Греции. В дальнейшем эта уверенность только росла. Причем главной причиной таких климатических изменений считалась исключительно человеческая деятельность. Что вполне понятно: вырубка лесов, рост поголовья скота и его массовый выпас, разработка месторождений природных ископаемых, осушение болот, создание систем искусственного орошения и многое другое действительно меняло ландшафт отдельно взятых территорий, как в Восточном, так и в Западном полушарии.Однако когда мировая наука реально взялась за изучение проблем изменения климата, начав собирать и серьезно анализировать огромный массив соответствующей информации, выяснилось, что, несмотря на постоянные и многочисленные колебания метеорологических и прочих погодных параметров, никаких устойчивых долгосрочных тенденций, подтверждающих судьбоносное влияние человеческой деятельности на состояние нашей планеты, просто нет. Поэтому, невзирая на все региональные отклонения погоды от традиционных климатических показателей, к началу ХХ века ученые решительно отвергли версию о том, что человечество вообще способно оказывать кардинальное воздействие на климат Земли. Мало того, они пришли к выводу, что изменения нашей планеты – это естественный, постоянный, неизбежный и сильно растянутый во времени процесс.Вплоть до конца XVIII века большинство представителей ученого мира были уверены в том, что климат доисторических эпох практически не отличался от того, что они могли наблюдать сами. Однако затем были найдены доказательства того, что смена геологических эпох сопровождалась и большими климатическими изменениями. Впервые внимание на это обратили еще в конце XVII столетия – изучение ископаемых органических остатков привело к выводам о том, что когда-то очень давно климат нашей планеты был значительно теплее.Полтора века спустя ученые сделали открытие, что в далеком прошлом резкое похолодание на Земле привело к длительному ледниковому периоду, когда ледники покрывали практически всю Европу и большую часть Северной Америки. Движение этих ледников при похолодании и дальнейшем потеплении и оказало определяющее воздействие на формирование современного ландшафта этих регионов. И к 1870-м годам теория ледникового периода стала общепризнанной в мировых научных кругах. Кстати, важный вклад в развитие этого научного направления внес русский ученый – князь Петр Кропоткин. Он заложил основу теории «четвертичных оледенений» и ввел в обиход термин «вечная мерзлота». Очевидно, что человек никак не мог стать причиной столь кардинальных климатических изменений, произошедших в прошлом.Между тем, в ХIХ веке ученые уделяли всё больше внимания тому, что именно оказывает ключевое воздействие на климат планеты в современном мире. И, как нетрудно догадаться, это также оказался вовсе не человек. Так, живой интерес научного сообщества привлекли, в частности, интенсивность излучения солнечной энергии, отклонения океанических течений и направлений ветров, которые могут меняться в течение миллионов лет из-за подъемов и опусканий горных хребтов. Смещения полюсов и орбиты Земли в зависимости от притяжения других планет Солнечной системы, а также собственно Солнца и Луны. И так далее.Например, ученые посчитали, что причиной многих природных катаклизмов на нашей планете могут являться колебания солнечной активности. А пары и газы, скапливающиеся в атмосфере Земли, препятствуют воздействию на нее инфракрасного излучения Солнца. Соответственно, климатические условия планеты могут меняться в зависимости от концентрации этих самых паров и газов. Так, были сделаны расчеты, в соответствии с которыми удвоение содержания углекислого газа в атмосфере вызовет рост температуры у поверхности Земли на 5–6°C, а уменьшение количества CO2 наполовину приведет к наступлению на планете нового ледникового периода. Никто даже не думал предполагать, что влияние человеческой деятельности на эти процессы может оказаться сколь-либо существенным. Однако возможный эффект был на всякий случай все-таки просчитан.Оказалось, что теоретически выбросы углекислого газа действительно могут привести к потеплению климата Земли, правда, это займет не одно тысячелетие даже при самых благоприятных для этого условиях. И при минимальном участии в этом человека – ключевую роль здесь могли бы сыграть такие факторы как, допустим, вулканическая деятельность или другие естественные процессы, постоянно происходящие на нашей планете. Но даже это ученые посчитали невозможным в реальной действительности, так как любой избыток углекислого газа в атмосфере способен легко «переварить» Мировой океан.В ХХ веке наука продолжала активно развиваться. Правда, кардинального изменения мнений ученого сообщества относительно влияния человека на климат не произошло. Однако сам мир кардинально изменился – наступала эра углеводородов. Появление транснациональных корпораций и усиление конкуренции между ними привело к попыткам бизнеса использовать науку сугубо в своих интересах. А разделение мира после Второй мировой войны на два противоборствующих лагеря – социалистический и капиталистический – еще больше повлияло на объективность выводов некоторых ученых, в том числе касающихся экологических проблем. Эти выводы, зачастую очень далекие от реальной науки, стали активно использоваться в конкурентной борьбе между бизнесом и политическими системами. А учитывая, что большинство далеких от науки людей ничего в этом не смыслит, вполне успешно.Такая ситуация достаточно долгое время позволяла давать прогнозы, которые не имели никакого отношения к реальной действительности. Так, одни «авторитетные аналитики» предрекали в дальнейшем страшное потепление, другие – катастрофическое похолодание. Между тем ключевое влияние на эти «научные» метания оказало два крайне важных фактора: потеря мировыми империями прямого контроля над своими колониями и утрата транснациональными корпорациями прямого доступа к ключевым ископаемым ресурсам, прежде всего, энергетическим. А именно – к запасам угля, нефти и природного газа.Такой поворот событий позволил быстро определиться как «наиболее развитым странам мира» (которым было жизненно необходимо обеспечить себя дешевыми энергоресурсами), так и транснациональному бизнесу (который до сих пор контролировал запасы, добычу и поставки сырья, не говоря уже о финансовых потоках). Признание научного факта (который полностью соответствует действительности), что на Земле идет постепенный процесс похолодания, неизбежно привел бы к поступательному росту цен на все энергоносители. А помимо этого, к необходимости еще более серьезно считаться с интересами стран, которые контролируют основные запасы ключевых для человечества энергоресурсов. Напомним, что сегодня это по нефти – Венесуэла, Саудовская Аравия, Канада, Иран, Ирак, Россия, Кувейт и ОАЭ. По природному газу – Россия, Иран и Катар. Между тем всесторонняя поддержка мифа о глобальном потеплении позволяет не просто сбивать, но даже занижать реальную стоимость энергоносителей, а также оказывать мощное давление на страны-производители, в том числе вымогая у них огромную плату за нанесенный планете «непоправимый экологический ущерб». Хотя честные ученые продолжают утверждать, что никакого глобального потепления нет.Никем и ничем не ангажированное мировое научное сообщество сохраняет статус-кво: никакого потепления климата Земли не замечено. Ни за последние 100 лет, ни за предшествующие этому 10 тыс. лет. Всё указывает скорее на глобальное похолодание. Об этом, в частности, свидетельствует анализ ледяного керна Антарктиды. Как и данные системы автоматического мониторинга температуры Мирового океана «Арго» – они понижаются. Снежный покров Северного полушария в зимний период поступательно увеличивается. На половине территории США, примыкающей к Атлантическому побережью, за 120 последних лет средняя годовая температура серьезно упала – порядка 100 млн человек пытаются справиться с последствиями экстремально холодной погоды. Практически всё восточное побережье Северной Америки страдает из-за небывалых морозов и сильных снегопадов. Зима 2018–2019 годов названа рекордно холодной в истории США – столбик термометров в северо-восточных штатах показал ниже 40°C. Аномально низкие температуры и мощные снегопады были отмечены прошлой зимой в Великобритании, Франции, Бельгии и Италии. Впрочем, тут совсем не лишним будет заметить, что в последнее время климатическое похолодание ощущается даже в Северной Африке. В частности, в Алжире и Тунисе, где в минувшем году прошли мощные снегопады, которых здесь и вовсе не должно было случиться.Поэтому неудивительно, что представители американского научного сообщества, а против теории глобального потепления высказалось 17 тыс. ученых во главе с бывшим президентом Национальной академии наук США Фредериком Зейтценом, констатируют, что температура воздуха в Соединенных Штатах и в мире за последние несколько десятилетий снизилась, а не поднялась. Более того, увеличение количества CO2 в атмосфере за счет улучшения фотосинтеза привело к росту лесов в США на 30% и во многом способствовало повышению на 20–40% урожайности пшеницы, риса, картофеля, бобовых, плодовых деревьев. Не говоря уже о том, что сжигание угля и дров приводит к увеличению выбросов в атмосферу сульфитных аэрозолей, понижающих температуру воздуха.Ученые считают, что выбросы углекислого газа, которые как бы выступают основной причиной парникового эффекта, являются следствием естественных климатических колебаний. При нагревании Мирового океана (главного хранилища углекислого газа) даже на полградуса происходит мощнейший выброс этого вещества в атмосферу. При изменении температуры в сторону минуса начинается снижение концентрации CO2. Кроме того, на его содержание также влияет активность вулканов и лесные пожары. Но никак не промышленная деятельность человека.Мало того, выбрасываемый человечеством CO2 – не инертный газ, он не накапливается в атмосфере. Половина эмиссии поглощается океаном, еще часть – благотворно влияет на зеленую массу растений. Спутниковые снимки NASA показывают, что с 1981 года растительность в северных широтах стала гуще и зеленей, здесь не наблюдается никаких «засух» и «катастроф».Соотношение годовой эмиссии и поглощения CO2 для основных компонентов земной климатической машины выглядит так. Вода океанов содержит 38 трлн т углекислоты. Выделяя 88 млрд т, океаны поглощают 90. Земные растения и почва аккумулируют 200 млрд т CO2; выделяя 119 млрд т газа, они поглощают на 1 млрд т больше. Изменения в землепользовании на балансе углекислого газа почти не сказываются (0,2 млрд т). В атмосфере содержится 730 млрд т двуокиси углерода. Таким образом, без учета вулканов земная трехфазная оболочка содержит около 41 трлн т CO2; сжигание ископаемых источников энергии и промышленность генерируют всего 6,3 млрд т. Не имея возможности как-то заметно влиять на природные факторы, управляющие эмиссией и поглощением 99,985% углекислоты, экологи требуют жесткого контроля за остальными 0,015% и объявляют «избирательный» крестовый поход против «губителей природы».Несмотря на приводимые ученым сообществом факты и доводы, экологи продолжают твердить о глобальном потеплении и вредности CO2. И, к сожалению, покупаясь на такую настойчивость, многие этому верят. Поэтому почти весь мир удалось втянуть в 1990-х в бесполезный Киотский протокол, а затем и в Парижское соглашение.В первом случае страны брали на себя количественные обязательства по ограничению либо сокращению выбросов парниковых газов в 2008–2012 годах – первый период действия Киотского протокола. Основным механизмом его реализации должен стал механизм торговли квотами. Цель ограничений – снизить совокупный средний уровень антропогенных выбросов парниковых газов на 5% по сравнению с уровнем 1990-го. Однако после подведения в 2015 году официальных итогов выяснилось, что общемировые выбросы CO2 за это время не только не сократились, но даже выросли – почти в 1,5 раза. При этом, если некоторые государства выполнили и даже перевыполнили свои обязательства (например, Евросоюз добился сокращения более чем на 11%, а Россия – почти на 30%), то большая часть стран из числа тех, которые сейчас наиболее активно агитируют бороться за сохранение климата, в том числе посредством механизмов Парижского соглашения, почти ничего не сделали для сокращения выбросов. Так, Япония, которая являлась одним из инициаторов Киотского протокола, вместо снижения на 6% увеличила объемы эмиссии CO2 примерно на 18%, а от участия во втором этапе Киотского протокола и вовсе отказалась. Выбросы Австралии вместо заявленных 8% выросли почти в 1,5 раза. США так и не ратифицировали подписанное соглашение, а Канада просто отказалась выполнять свои обязательства.В 2012-м действие Киотского протокола было продлено до 2020 года (второй период действия протокола, в рамках которого, кстати, Россия не стала брать на себя количественных обязательств). Между тем миру навязано уже новое – Парижское – соглашение по климату. Цель, которая, что понятно уже сегодня, также не будет выполнена (после выхода из договора США это стало очевидным) – удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2°С «сверх доиндустриальных уровней» и приложение усилий для ограничения роста температуры до уровня 1,5°С. И снова за счет ограничения выбросов парниковых газов.В то же время аналитики считают, что смысл этих экологических инициатив, помимо продолжения развития глобального бизнеса, основанного фактически на «торговле воздухом», – оказание давления наиболее развитых государств на экономики развивающихся стран. В том числе через ограничение использования ими ископаемого топлива, особенно в том случае, если «просвещенный мир» не сможет этот процесс контролировать напрямую.Что же касается глобальных природных изменений, то ученые по-прежнему уверены, что даже на нынешнем уровне развития человечество не в состоянии кардинально влиять на климат нашей планеты. Но может вовремя реагировать на возможные угрозы, если, конечно, они реальные, а не выдуманные. «За миллиарды лет своего существования Земля неоднократно переживала периоды взрывного вулканизма, вспышек на Солнце, тектонических катастроф, пережила около 100 астероидных атак, подобных тем, которые погубили динозавров. И это был не единичный акт – частота таких событий известна, она составляет примерно 33 млн лет. Суша сменялась морем, и, наоборот, вырастали 10-километровые горы, которые потом снова становились дном океана. Несмотря на все эти грандиозные события в истории Земли, средняя температура земной поверхности никогда не отклонялась ниже 8ºС и выше 10ºC от современной», – говорит ученый-климатолог Владимир Клименко.