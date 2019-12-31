Самые высокие гонорары звезд на новогодние корпоративы

Для многих артистов Новый год – это не время для отдыха, которое можно провести с семьей и друзьями, а время самой активной работы, когда они стремятся получить высокие гонорары. Ведь именно в предновогоднюю пору организуют многочисленные корпоративы, на которых приглашают звезд.

1. Сергей Шнуров Стоимость : 300 тыс. евро (10,6 млн руб.)



Скандальный "Ленинград" Сергея Шнурова просит за свое 45-минутное выступление от 100 тыс. до 300 тыс. евро (около 10,6 млн руб.) плюс шикарный райдер более чем 1 на млн руб.



Однако, как утверждают источники, далеко не все могут позволить себе такую высокую оплату, что ставит под сомнение востребованность группы. : 300 тыс. евро (10,6 млн руб.)Скандальный "Ленинград" Сергея Шнурова просит за свое 45-минутное выступление от 100 тыс. до 300 тыс. евро (около 10,6 млн руб.) плюс шикарный райдер более чем 1 на млн руб.Однако, как утверждают источники, далеко не все могут позволить себе такую высокую оплату, что ставит под сомнение востребованность группы.

2. Полина Гагарина Стоимость : 100 тыс. евро (7 млн руб.)



Полина Гагарина — российская певица, композитор, актриса, модель. Участница и победительница проекта "Первого канала" "Фабрика звезд-2" (2003).



Представительница России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2015", занявшая второе место.



Ее выступление в новогоднюю ночь обойдется в 7 млн руб. : 100 тыс. евро (7 млн руб.)Полина Гагарина — российская певица, композитор, актриса, модель. Участница и победительница проекта "Первого канала" "Фабрика звезд-2" (2003).Представительница России на музыкальном конкурсе "Евровидение-2015", занявшая второе место.Ее выступление в новогоднюю ночь обойдется в 7 млн руб.

3. Григорий Лепс Стоимость : 100 тыс. евро (7 млн руб.)



Григорий Лепс — российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. заслуженный артист Республики Ингушетия, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон" и др.



Его выступление в новогоднюю ночь также обойдется в 7 млн руб. : 100 тыс. евро (7 млн руб.)Григорий Лепс — российский певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. заслуженный артист Республики Ингушетия, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий World Music Awards, "Песня года", "Золотой граммофон" и др.Его выступление в новогоднюю ночь также обойдется в 7 млн руб.

4. Филипп Киркоров Стоимость : 100 тыс. евро (7 млн руб.)



Филипп Киркоров - российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, народный артист Украины, народный артист Молдавии. Имеет неформальное прозвище "Король российской эстрады".



Восьмикратный обладатель премии "Овация", пятикратный обладатель награды World Music Awards как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий "Золотой граммофон", "Стопудовый хит", "Серебряная калоша", лауреат ежегодного фестиваля "Песня года".



Его выступление на новогоднем корпоративе также обойдется в 7 млн руб. : 100 тыс. евро (7 млн руб.)Филипп Киркоров - российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, народный артист Украины, народный артист Молдавии. Имеет неформальное прозвище "Король российской эстрады".Восьмикратный обладатель премии "Овация", пятикратный обладатель награды World Music Awards как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий "Золотой граммофон", "Стопудовый хит", "Серебряная калоша", лауреат ежегодного фестиваля "Песня года".Его выступление на новогоднем корпоративе также обойдется в 7 млн руб.

5. Николай Басков Стоимость : 100 тыс. евро (7 млн руб.)



Николай Басков — российский эстрадный и оперный певец. Народный артист Украины, мастер искусств Молдовы, народный артист РФ.



Известен также как телеведущий, киноактер, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Многократный обладатель премии "Золотой граммофон", лауреат ежегодного фестиваля "Песня года".



Новогоднее выступление Баскова будет стоить 7 млн руб. : 100 тыс. евро (7 млн руб.)Николай Басков — российский эстрадный и оперный певец. Народный артист Украины, мастер искусств Молдовы, народный артист РФ.Известен также как телеведущий, киноактер, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Многократный обладатель премии "Золотой граммофон", лауреат ежегодного фестиваля "Песня года".Новогоднее выступление Баскова будет стоить 7 млн руб.

6. Светлана Лобода Стоимость : 70 тыс. евро (5 млн руб.)



Светлана Лобода - певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы "ВИА Гра" в 2004 г.



В 2019 г. стала одним из наставников шоу "Голос. Дети" на "Первом канале". 1 марта 2019 г. состоялась премьера песни "Последний герой", которая стала заглавной темой нового сезона одноименного реалити-шоу.



За выступление на новогоднем корпоративе Светлана Лобода запросила 5 млн руб. : 70 тыс. евро (5 млн руб.)Светлана Лобода - певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы "ВИА Гра" в 2004 г.В 2019 г. стала одним из наставников шоу "Голос. Дети" на "Первом канале". 1 марта 2019 г. состоялась премьера песни "Последний герой", которая стала заглавной темой нового сезона одноименного реалити-шоу.За выступление на новогоднем корпоративе Светлана Лобода запросила 5 млн руб.

7. Стас Михайлов Стоимость : 70 тыс. евро (5 млн руб.)



Стас Михайлов - российский эстрадный певец, автор песен, актер и продюсер. заслуженный артист Российской Федерации. Десятикратный лауреат премий "Шансон года" (радио "Шансон"), восьмикратный обладатель премии "Золотой граммофон" ("Русское радио") — 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и фестиваля "Песня года" (8 раз).



Также постоянный участник фестиваля "Эх, разгуляй!", лауреат премии "20 лучших песен года", двукратный обладатель национальной премии "Звезды "Дорожного радио» (Санкт — Петербург).



Обладатель премий World Music Awards. Его выступление на новогоднем корпоративе обойдется в 5 млн руб. : 70 тыс. евро (5 млн руб.)Стас Михайлов - российский эстрадный певец, автор песен, актер и продюсер. заслуженный артист Российской Федерации. Десятикратный лауреат премий "Шансон года" (радио "Шансон"), восьмикратный обладатель премии "Золотой граммофон" ("Русское радио") — 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и фестиваля "Песня года" (8 раз).Также постоянный участник фестиваля "Эх, разгуляй!", лауреат премии "20 лучших песен года", двукратный обладатель национальной премии "Звезды "Дорожного радио» (Санкт — Петербург).Обладатель премий World Music Awards. Его выступление на новогоднем корпоративе обойдется в 5 млн руб.

8. Валерий Меладзе Стоимость : 4,2 млн руб.



Валерий Меладзе - российский актер, певец, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, народный артист Чеченской Республики.



Член Общественной палаты Красногорска. Трехкратный обладатель Национальной российской премии "Овация", многократный лауреат и обладатель премий "Песня года", "Золотой граммофон", семикратный обладатель премии "Муз-ТВ", пятикратный обладатель премии RU.TV.



Его выступление на новогоднем корпоративе обойдется в 4,2 млн руб. : 4,2 млн руб.Валерий Меладзе - российский актер, певец, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, народный артист Чеченской Республики.Член Общественной палаты Красногорска. Трехкратный обладатель Национальной российской премии "Овация", многократный лауреат и обладатель премий "Песня года", "Золотой граммофон", семикратный обладатель премии "Муз-ТВ", пятикратный обладатель премии RU.TV.Его выступление на новогоднем корпоративе обойдется в 4,2 млн руб.

9. "Руки вверх!" Фото: YouTube Стоимость : 4,2 млн руб.



"Руки вверх!" — российская музыкальная поп-группа. Группа не раз становилась лауреатом многочисленных премий, среди них такие как "Премия RU.TV", премии "Муз-ТВ", премия "Золотой граммофон" и другие.



Выступление коллектива в новогоднюю ночь обойдется в 4,2 млн руб. : 4,2 млн руб."Руки вверх!" — российская музыкальная поп-группа. Группа не раз становилась лауреатом многочисленных премий, среди них такие как "Премия RU.TV", премии "Муз-ТВ", премия "Золотой граммофон" и другие.Выступление коллектива в новогоднюю ночь обойдется в 4,2 млн руб.

10. Ольга Бузова Стоимость : 3 млн руб.



Ольга Бузова — российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ, с декабря 2008 г. — шеф-редактор журнала "Мир реалити-шоу. Дом-2".



Выступление Ольги на новогоднем корпоративе будет стоить 3 млн руб. : 3 млн руб.Ольга Бузова — российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ, с декабря 2008 г. — шеф-редактор журнала "Мир реалити-шоу. Дом-2".Выступление Ольги на новогоднем корпоративе будет стоить 3 млн руб.

Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 российских звездах, которые они получают на новогодних корпоративах.