10 курортов России, где можно встретить Новый год

Говорят, как встретишь Новый год – так его и проведешь. Многие стремятся организовать новогодний отдых таким образом, чтобы воспоминания о новогодней ночи остались надолго, в том числе едут в путешествия на курорты, чтобы отдохнуть на полную катушку.

Сочи и Красная Поляна



Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц (в том числе 42 новых отеля под управлением 12 ведущих мировых гостиничных сетей, в том числе Swissotel, Rezidor, Hyatt, Accor, Marriott, Rixos и др.).



Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.



Самая дорогая аренда на новогодние каникулы на горнолыжных курортах "Роза Хутор", "Горная Карусель" в "Горки Город" и "Газпром" в Красной Поляне в Краснодарском крае. Сочи — крупнейший курортный город России, важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России.Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц (в том числе 42 новых отеля под управлением 12 ведущих мировых гостиничных сетей, в том числе Swissotel, Rezidor, Hyatt, Accor, Marriott, Rixos и др.).Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.Самая дорогая аренда на новогодние каникулы на горнолыжных курортах "Роза Хутор", "Горная Карусель" в "Горки Город" и "Газпром" в Красной Поляне в Краснодарском крае.

Банное



Этот горнолыжный центр очень гармонично вписывается во всю инфраструктуру отдыха, которая создана на чудесном озере Банное — сюда входят такие места, как дома отдыха "Банное", "Березки", санаторий "Юбилейный", "Кусимово", "Якты-Куль", детский образовательно-оздоровительный лагерь, называющийся "Горное ущелье". Горнолыжный курорт "Банное" — это очень популярный курорт среди россиян, расположенный на озере Якты-куль (Банное), который ежегодно привлекает более 200 тыс. любителей популярных экстремальных видов зимнего спорта.Этот горнолыжный центр очень гармонично вписывается во всю инфраструктуру отдыха, которая создана на чудесном озере Банное — сюда входят такие места, как дома отдыха "Банное", "Березки", санаторий "Юбилейный", "Кусимово", "Якты-Куль", детский образовательно-оздоровительный лагерь, называющийся "Горное ущелье".

Шерегеш



В 2011 г. официально открыли автомобильную дорогу Чугунаш — спортивно-туристический комплекс "Шерегеш", сократившую дорогу от Чугунаша до Шерегеша на 16 км. С начала 2000-х гг. Шерегеш известен как горнолыжный курорт.



За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тыс. в год до 980 тыс. в год. Трассы расположены на склонах Зеленой горы, у подножия которой расположено около пятидесяти гостиниц разного типа. Горнолыжный сезон длится с ноября по май. Шерегеш — поселок в Таштагольском районе Кемеровской области у подножия горы "Зеленая". Также славится как горнолыжный курорт. Шерегеш связан автомобильной дорогой с Таштаголом.В 2011 г. официально открыли автомобильную дорогу Чугунаш — спортивно-туристический комплекс "Шерегеш", сократившую дорогу от Чугунаша до Шерегеша на 16 км. С начала 2000-х гг. Шерегеш известен как горнолыжный курорт.За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тыс. в год до 980 тыс. в год. Трассы расположены на склонах Зеленой горы, у подножия которой расположено около пятидесяти гостиниц разного типа. Горнолыжный сезон длится с ноября по май.

Кисловодск



С 17 января 2006 г. Кисловодск является городом-курортом федерального значения.



Город является вторым в России (после Сочи) по количеству здравниц и крупнейшим на Кавказских Минеральных Водах. Кисловодск входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.С 17 января 2006 г. Кисловодск является городом-курортом федерального значения.Город является вторым в России (после Сочи) по количеству здравниц и крупнейшим на Кавказских Минеральных Водах.

Ялта



Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой. Ялта — курорт и порт на Южном берегу Крыма. Жители города не зря называют Ялту огромным музеем под открытым небом, в самой же Ялте достопримечательностью является в первую очередь сам город.Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой.

Анапа



В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства.



Большое количество санаториев, которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц.



Протяженность пляжа составляет 42 км песчаного и 12 км галечного. Анапа — курортный город на юге России, расположен у побережья Черного моря в Краснодарском крае.В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства.Большое количество санаториев, которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц.Протяженность пляжа составляет 42 км песчаного и 12 км галечного.

Севастополь



В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.



Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции. Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря.В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции.

Пятигорск



Ежегодно их посещают свыше 200 тыс. человек в год. Город Пятигорск и район Пятигорье обладают колоссальным туристическим потенциалом и вправе конкурировать с ведущими европейскими курортами и бальнеологическими здравницами.



Помимо лечебно-оздоровительного, эколого-курортного и рекреационного туризма, курорт имеет прекрасные условия для историко-культурного, археологического, культурно-музейного, паломнического, научно-экспедиционного, спортивного, молодежного, пешего, велосипедного, конного, охотничьего, экстремального, горного, альпинистского и других видов туризма, путешествий и экскурсий. Пятигорск — город-курорт в Ставропольском крае. В городе действуют более 30 здравниц и санаторно-курортных учреждений.Ежегодно их посещают свыше 200 тыс. человек в год. Город Пятигорск и район Пятигорье обладают колоссальным туристическим потенциалом и вправе конкурировать с ведущими европейскими курортами и бальнеологическими здравницами.Помимо лечебно-оздоровительного, эколого-курортного и рекреационного туризма, курорт имеет прекрасные условия для историко-культурного, археологического, культурно-музейного, паломнического, научно-экспедиционного, спортивного, молодежного, пешего, велосипедного, конного, охотничьего, экстремального, горного, альпинистского и других видов туризма, путешествий и экскурсий.

Хибины



В черту города входит Северный склон горы Айкуайвенчорр, там расположен горнолыжный комплекс "Коласпортлэнд".



На Южном склоне этой же горы — горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр", или BigWood. В 25 км от города, в микрорайоне Кукисвумчорр, на одноименной горе располагается горнолыжный комплекс с таким же названием.



Во всех зонах катания есть трассы и для новичков, и для профессионалов. Район катания Кукисвумчорр отличается продолжительными спусками протяженностью от 2 тыс. до 2,5 тыс. м. Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Основные зоны катания в Хибинах сосредоточены вокруг Кировска.В черту города входит Северный склон горы Айкуайвенчорр, там расположен горнолыжный комплекс "Коласпортлэнд".На Южном склоне этой же горы — горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр", или BigWood. В 25 км от города, в микрорайоне Кукисвумчорр, на одноименной горе располагается горнолыжный комплекс с таким же названием.Во всех зонах катания есть трассы и для новичков, и для профессионалов. Район катания Кукисвумчорр отличается продолжительными спусками протяженностью от 2 тыс. до 2,5 тыс. м.

Петрозаводск и Карелия



За последние десятилетия Петрозаводск приобрел славу крупнейшего туристического центра Карелии, претендующего на достойное место и среди центров международного туризма.



Из Петрозаводска начинаются путешествия на многочисленные острова Онеги и Ладоги, к знаменитым древним карельским монастырям и скитам, туры в национальные заповедники.



Карелия привлекает туристов прежде всего экологически чистой природой, малой плотностью населения и конкурентоспособными ценами.



В зимнее время в Карелии есть возможность заниматься всеми видами лыжного спорта, принять участие в сафари на собачьих или оленьих упряжках, совершить путешествие на снегоходах.



С января 2012 г. проходит международная гонка на собачьих упряжках "По земле Сампо". Развивается конный туризм.



Круглогодично работают санатории поселка Марциальные воды — первого курорта России, основанного в 1719 г. указом Петра Первого. Петрозаводск – старинный город на северо-западе России. В городе и его окрестностях можно увидеть много памятников истории и культуры, этот край озер и лесов всегда привлекал путешественников.За последние десятилетия Петрозаводск приобрел славу крупнейшего туристического центра Карелии, претендующего на достойное место и среди центров международного туризма.Из Петрозаводска начинаются путешествия на многочисленные острова Онеги и Ладоги, к знаменитым древним карельским монастырям и скитам, туры в национальные заповедники.Карелия привлекает туристов прежде всего экологически чистой природой, малой плотностью населения и конкурентоспособными ценами.В зимнее время в Карелии есть возможность заниматься всеми видами лыжного спорта, принять участие в сафари на собачьих или оленьих упряжках, совершить путешествие на снегоходах.С января 2012 г. проходит международная гонка на собачьих упряжках "По земле Сампо". Развивается конный туризм.Круглогодично работают санатории поселка Марциальные воды — первого курорта России, основанного в 1719 г. указом Петра Первого.

Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о курортах, которые россияне выбирают для новогоднего отдыха.