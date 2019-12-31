Кто и сколько украл: 10 самых громких коррупционных преступлений в России в 2019 году

Количество коррупционных преступлений в России увеличилось в 2019 г. на 3,6% в годовом выражении, заявила Генпрокуратура. А что осталось на слуху, какие преступления получили в уходящем году наиболее сильный общественный резонанс и широкое освещение в СМИ? Назовем "героев" по именам.

Дело Арашукова

Дело Абызова

Дело Ишаева

Дело Черкалина

Дело Юрьева

Дело Гоголева

Дело Мельникова

Дело Мосолова

Дело космодрома "Восточный"

Дело Родионова

Дело Бусылко

Москва, 29 декабря - "Вести.Экономика".Член Совета Федерации Рауф Арашуков арестован в январе, ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений - убийстве, участии в преступном сообществе и давление на свидетеля. По версии следствия, возглавлял преступное сообщество отец Рауфа - Рауль Арашуков. Следствие считает, что Рауль Арашуков причастен к хищению природного газа на 30 млрд руб.В марте в Москве задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Его подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества. Следственный комитет России (СКР) считает, что в 2011-2014 гг. Абызов похитил и вывел за рубеж 4 млрд руб.В марте в Москве задержан Виктор Ишаев. С 1991 по 2009 гг. Ишаев возглавлял Хабаровский край, затем работал полпредом президента в ДФО, министром по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.). Ишаева обвиняют в хищении денег "Роснефти". По первоначальной версии следствия, в 2014-2017 гг. Ишаев украл более 1 млрд руб., затем размер вменяемого хищения снизили до 5 млн руб.В апреле ФСБ разоблачила главу второго (банковского) отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина, его обвинили во взяточничестве. За девять лет службы в ФСБ Черкалин приобрел пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 объектов нежилой недвижимости и две машины, накопил 800 млн руб., $72 млн и 8 млн евро. По версии следствия, Черкалин причастен к мошенничеству и получению взяток.В апреле по подозрению в хищении у Росавиации 1 млрд руб. арестован глава московской коллегии адвокатов Сергей Юрьев. По этому же делу проходит начальник управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко. Следствие считает, что в 2008 г. Юрьев представил заключение, в котором указал завышенную стоимость юридических услуг. На протяжении десяти лет (до 2018 г.) Росавиация ежегодно заключала с адвокатом госконтракт по завышенной цене, потери государства составили 1 млрд руб.В июне за взяточничество в особо крупном размере задержан замглавы Якутска по развитию территорий Василий Гоголев. Следствие заподозрило чиновника в незаконном получении 114 млн руб. от сделок с недвижимостью.В сентябре первому заместителю начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александру Мельникову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Следствие подозревает генерал-майора в намерении получить взятку в размере 100 млн руб.В сентябре заведено уголовное дело о хищении бюджетных денег, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря в 2011-2016 гг., фигурантом дела стал замглавы департамента Минкультуры Павел Мосолов. Чиновника обвиняют в присвоении свыше 20 млн руб.В ноябре СКР возбудил уголовные дела о хищениях денег при строительстве космодрома "Восточный". Речь идет о краже 260 млн руб. Подозреваемых и обвиняемых по этому делу пока нет. Президент Владимир Путин заявил ранее о том, что хищения на космодроме продолжаются.В ноябре с поличным задержан глава управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Архангельской области и НАО Сергей Родионов. Высокопоставленного налоговика обвиняют в получении взятки в размере 8 млн руб. Деньги передавали в одном из известных заведений Архангельска. Делом Родионова занимается ФСБ, которая задержала месте преступления взяточника и взяткодателя.В ноябре за получение взятки в размере 18 млн руб. задержан первый заместитель главы управления СКР по Свердловской области Михаил Бусылко.Все эти дела стали достоянием общественности, о них сообщали СМИ. А сколько еще дел осталось вне поля зрения правоохранителей? Так или иначе, наступает Новый год. Принято высказывать пожелания.Пожелание от редакции радостное и оптимистичное: пусть вас не покидает уверенность в том, что и в новом году вы услышите много новых историй о взяточничестве, появятся фигуранты новых уголовных дел! Жизнь дает для этого все основания. Поздравляем вас с Новым годом! Самое главное пожелание - не станьте сами фигурантом уголовного дела! А если стали - то скорейшего вам УДО!