Прогноз: рубль озадачат – не ответит ли Chrysler за "Северный поток-2"

Позитивный фон, также обеспеченный запуском трех новых мостов в России в конце года, в начале 2020 г. могут поддержать еще три зарубежные церемонии. Но общий контекст омрачают санкции против газопроводов РФ, в ответ на которые уже призывают запретить экспорт авто из США.

Сакральный раздел

Объем ОФЗ у нерезидентов

Скандальный передел

Сигнальный задел

Наталья Приходко

Москва, 29 декабря - "Вести.Экономика".Завершение 2019 г. в России отметили церемониями по запуску трех новых мостов. В конце ноября был запущен построенный на частные средства мост Благовещенск - Хайхэ. 23 декабря был открыт железнодорожный Крымский мост. А 25 числа в Москве запустили мост через Кожуховский затон, также призванный облегчить проезд к парку развлечений "Остров Мечты".Продвижение к мечте в начале следующего года может быть ознаменовано также тремя зарубежными церемониями, которые связаны с подписанием первой фазы торгового соглашения между США и КНР, передачей дела по импичменту президента Дональда Трампа в Сенат Конгресса США (способный его перечеркнуть) и запуском "Турецкого потока", намеченным на 8 января. Причем и эти события, в силу стабилизационной или имиджевой составляющей, позитивны для российских рынков.На такой волне, вопреки сезонному обыкновению, рубль оптимистически завершает декабрь. В пятницу к 14:07 мск российская валюта регистрировалась на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" на уровне 61,9025 руб./$ при цене на нефть Brent $68,11 за баррель, хотя к вечеру эти показатели несколько скорректировались. Для сравнения: месяцем ранее фиксировались уровни свыше 64,1 руб./$ и $63,3, а год назад - свыше 68,9 руб./$ и $53,7 за баррель.В условиях рыночного оптимизма, предположил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека, рублю, очевидно, удастся завершить 2019 г. вблизи годовых максимумов в диапазоне 61-63,5 руб./$. В начале же 2020 г. внимание рынков будет сосредоточено на торговом сближении США и Китая. При появлении поводов для разочарования (если откат тарифов окажется незначительным и решение наиболее острых проблем будет отложено на фазу-2) их оптимизм подвергнется коррекции, хотя российская валюта вряд ли существенно сдаст позиции. В начале 2020 г. ожидается сохранение рублевой стабильности вблизи уровней 62-64 руб./$, сообщил Дейнека.Тогда как аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин, напротив, допустил некоторое ослабление рубля. В конце декабря 2019 г.-январе 2020 г. американский рынок может испытывать периодические риски дефицита ликвидности в связи с бюджетными платежами и ростом долговой эмиссии. Повышение рисков негативно для курса рубля. Возможно его восстановление. Целевой диапазон закрытия торгов по итогам января 2020 г. составляет 60,30-62,50 руб./$, рассказал Осин.При этом аналитики по-разному оценили и сопутствующие внутренние факторы влияния, вроде ОФЗ и возможного увеличения объема покупки валюты в рамках бюджетного правила, с учетом повышения нефтяных цен. Так, Александр Осин счел ситуацию с ОФЗ следствием политики подавления инфляции посредством ужесточения монетарных условий, которая ведет к дивергенции динамики финансовых рынков и экономики. В таких условиях в 2019 г. курс рубля к доллару вырос на 12%, а нефть в рублях упала на 8%, и бюджет недополучил примерно 4%. Снижение рублевых цен в нефтепереработке и энергетике, замедление прироста цен в рознице и сокращение (на фоне падения инфляции) процентной маржи в банковском секторе способствовали замедлению инвестиционной активности и ослаблению темпов роста ВВП РФ в текущем году, определил эксперт.Но, как отметил Сергей Дейнека, сегодня ценовой индекс российских гособлигаций RGBI находится вблизи исторических максимумов. И в среднесрочной перспективе высокие реальные ставки в рублях в сочетании с прочным макроэкономическим базисом - в виде низкого госдолга, значительных резервов и профицитного бюджета - продолжат привлекать нерезидентов в отечественные активы, что будет транслироваться в поддержку национальной валюты. В то же время покупки инвалюты в рамках бюджетного правила традиционно сдерживают рост рубля. Но определяющую роль для него в начале 2020 г. сыграют глобальные риск-аппетиты вкупе с геополитическим фоном и ценовой конъюнктурой в нефти, перечислил аналитик.Внешний фон также будет зависеть от успеха упомянутых церемоний в начале января. Причем, если само это слово первым употребил Дональд Трамп, уведомив на прошлой неделе о подготовке церемонии подписания первой фазы торговой сделки между США и КНР, то церемониальный характер рутинной, в общем-то, процедуры передачи обвинительного решения по импичменту президента обеспечили конгрессмены-демократы. Контролируемая ими палата представителей утвердила обвинительный вердикт по импичменту 20 декабря, но до сих пор не передала его в сенат, в котором 53 голосами из 100 располагает Республиканская партия. Это дало возможность Дональду Трампу объявить, что отсутствуют не только основания для импичмента, но и сам импичмент. К слову, и повышенному вниманию к церемонии запуска газопровода "Турецкий поток" также поспособствовали в Вашингтоне, где утвердили в декабре оборонный бюджет США, также предусматривавший санкции против российских газопроводов. В связи с этим швейцарская компания Allseas приостановила строительство "Северного потока-2", а американский Госдеп потребовал от европейских компаний свернуть работы по проекту до 20 января.Запуск "Турецкого потока", уточнил Сергей Дейнека, также может сопровождаться агрессивной риторикой Вашингтона, раздраженного как тесным сотрудничеством между РФ и Турцией, так и общим продвижением российских энергоресурсов на мировых рынках. Тогда как в импичмент Дональда Трампа рынки не верят, оценивая текущий скандал через призму предстоящих в США в ноябре 2020 г. президентских выборов. При этом подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем способно задать продолжительный эмоциональный импульс в группе рисковых активов. Но по завершению периода эйфории инвесторы начнут ждать сигналов и по второй фазе соглашения, включающего ряд наиболее сложных вопросов торговых взаимоотношений. "И после бодрого начала года возможна новая серия тяжелых американо-китайских переговоров, способных негативно сказаться на позициях валют emerging markets", - оговорил Дейнека.Между тем, Александр Осин назвал передел системы мировой торговли неизбежным следствием американской проблемы дефицитов. Июльское соглашение установило лимит заимствований США на уровне $320 млрд до 31 июля 2021 г. Американские власти проводят политику оптимизации бюджетных и торговых балансов в условиях постепенного повышения инфляционных рисков и ставок заимствований. Без поддержки торговых партнеров, и в том числе Китая, заинтересованного в американском рынке, эту проблему не решить. А значит, должна быть пересмотрена, управляемая в рамках ВТО прежняя система мировой экономики, посодействовать реформированию которой также призвана "торговая война", сформулировал аналитик.Примечательно, что подобные "военные" сюжеты, с попытками США насильственно перестроить глобальные системы "под себя", и в России вновь порождают призывы к более сильным ответным действиям.В истории с подписанием первой фазы торгового соглашения с КНР хозяин Белого дома явно ощущает себя победителем, сумевшим сделать то, что не удавалось ни Джорджу Бушу-младшему ни, тем более, Бараку Обаме, заметил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров. Причем, продолжил он, добившись резкого увеличения закупок американской сельхозпродукции, в обмен на некоторые уступки, в том числе в отношении китайской компании Huawei, Дональд Трамп продемонстрировал, что продолжает выполнять свои предвыборные обещания, отстаивая интересы всех американцев. Именно это и оценят рядовые обыватели, проигнорировав наличие более сложных вопросов (например, по интеллектуальной собственности), что предполагается отложить до второй фазы торгового соглашения, перспективы которого, конечно, осложняются предстоящей избирательной кампанией.А что до возможного также усиления санкционных рисков в условиях предвыборной гонки в Штатах, указал Сидоров, то их эскалация продолжается. И если поначалу антироссийские санкции США выглядели достаточно безболезненными и затрагивали узкие сферы (вроде бурения на арктическом шельфе), то последние ограничения в отношении "Северного потока-2" уже оказались ощутимыми, фактически приведя к остановке строительства газопровода. И хотя американский Минфин выступает против распространения санкций также на ОФЗ (ссылаясь на интересы американских держателей), нельзя исключить, что при усилении внутриполитического давления новые ограничения затронут и данную сфер. Тем более что для различных сторон в США Россия сегодня представляется подходящим объектом, поскольку жестко на санкции не отвечает. А, скажем, если б Москва объявила о прекращении экспорта американских автомобилей (вроде активно рекламируемого кроссовера Chrysler) или приостановке сотрудничества с испытывающей проблемы компанией Boeing, это стало бы ощутимым шагом для Вашингтона, пояснил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ.Правда, пока Сергей Дейнека оценил санкционные риски 2020 г. как умеренные. По его словам, ограничения Вашингтона в отношении газопроводов РФ вряд ли сыграют значимую роль, так как уже нет сомнений в том, что оба проекта будут запущены. И хотя шума в связи с вмешательством в американские выборы или украинской проблематикой может быть поднято много, существенное усиление санкционного давления маловероятно в условиях, когда геополитический фокус Белого дома сосредоточен преимущественно на китайском и иранском направлениях, аргументировал финансовый аналитик "БКС Премьер".Американская администрация, добавил Александр Осин, заинтересована в нормальной работе и росте рынков в год выборов, и санкционные войны этому не способствуют. Кроме того, влияние санкций на российские рынки не столь значительно. Исходя из статистики последних 20 лет показатели ВВП на 85% определяются динамикой денежной массы и уровнем ставок ЦБ. Остальные 15% влияния приходятся на бюджетно-налоговую и социальную политику властей, а также геополитические факторы, и в том числе санкции, конкретизировал аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".Говоря о макропоказателях, Сергей Дейнека выразил надежду на то, что реализация нацпроектов преодолеет стадию "пробуксовки" уже в начале 2020 г. Дополнительный импульс для роста может обеспечить возвращение в экономику части нефтегазового профицита из Фонда национального благосостояния, объем средств которого по итогам 2019 г. может составить 8-9% ВВП. Как ожидается, это поможет перезапустить экономику РФ, обеспечив в 2020 г. темпы роста вблизи отметок 1,5-2% в годовом выражении, и в связи с этим определенную поддержку получит и рубль, констатировал аналитик.Тогда как Александр Осин хотя и допустил ускорение роста ВВП в 2020 г. до 2-2,5% в годовом выражении, но лишь вследствие активизации стимулирующих мер в Японии, КНР и ряде других стран. Для реального восстановления отечественной экономики необходим комплекс мер, включающий ее ремонетизацию, сокращение налоговой нагрузки, усиление регулирования валютного рынка, реформирование системы стабфондов и отмену повышения пенсионного возраста. Однако пока сигналов о кардинальной смене курса во внутренней политике нет, заключил эксперт.Впрочем, практическими сигналами, свидетельствующими об изменениях к лучшему, могли бы послужить и вышеназванные новые мосты, к которым, как известили СМИ в ноябре, в дальнейшем может присоединиться также автомобильный мостовой переход через Лену в районе Якутска, проект которого уже поддержал президент РФ Владимир Путин.Причем, как напомнил "Вести. Экономика" в 2014 г. замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский, запланированное еще 20 лет назад строительство того же Благовещенского моста пока так и не продвинулось, хотя заявленное продвижение на восточном направлении требует также развития инфраструктуры. К слову, в том же 2014 г., анализируя, как удешевить чрезмерную стоимость задуманного Крымского моста (тогда оцененную в 283 млрд руб., но в итоге сниженную до 228 млрд), мы упомянули и о "зависшем" мосте через Лену. И поскольку в то время он тянул на 46 млрд, а теперь называется почти вдвое большая сумма в 83 млрд с НДС, очевидно, что и здесь имеются резервы и для удешевления. Возможно, пока экономисты спорят, как "перезагрузить" экономический рост в РФ, надо просто строить необходимые для продвижения потоков и удобства людей мосты и дороги, адекватные по качеству и цене.