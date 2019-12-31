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      Самые сильные валюты 2019 года

      08:00Распечатать

      Москва, 03 января - "Вести.Экономика". 2019 г. оказался позитивным для финансовых рынков. Большинство валют, которые принято считать рисковыми активами, показали существенный рост. Одним из лидеров выступил российский рубль.

      1. Российский рубль

      Если 2018 г. для рубля выдался откровенно провальным, то в 2019 г. национальная валюта РФ полностью компенсировала неудачи прошлого года. Рубль показал едва ли не лучшую динамику.

      Если в начале года доллар стоил около 70 руб., то в последние торговые сессии опускался ниже 62 руб. Существует две основные причины укрепления рубля в 2019 г. Первая, безусловно, заключается в том, что в вложения в госдолг России на начало года имели доходность около 8,5% - это один из самых высоких показателей среди надежных эмитентов. К тому же Банк России в течение года активно снижал ставки, и стоимость ОФЗ существенно выросла, что принесло инвесторам дополнительный доход.

      Еще один позитивный фактор для рубля - восстановление цен на нефть, что всегда оказывает позитивное влияние на курс и экономику в целом.

      2. Египетский фунт

      В последние годы египетский фунт колебался в диапазоне от 17 до 18 фунтов за доллар. В 2019 г. египетский фунт уверенно держался ниже 17 фунтов, а под конец года укрепился до 16 фунтов за доллар.

      Когда египетское правительство отказалось от попыток привязать свою валюту к доллару США в 2016 г., фунт снизился с 8,8 до почти 20 за доллар. Но это падение стоимости фактически помогло экспорту и уменьшило торговый дефицит страны.

      Улучшение ситуации наблюдалось и в таких областях, как туризм и добыча природного газа. Все это, а также увеличение внутренних денежных переводов и привело к укреплению национальной валюты.

      3. Японская иена

      Валюта Японии является одной из ключевых на мировом валютном рынке. И хотя с начала года она вообще почти не изменилась, ее динамика все же заслуживает внимания.

      В первой половине года иена слабела, однако затем начала укрепляться, и в августе котировки пары доллар/иена обновили минимумы с 2017 г.

      Добавим, что еще в 2012 г. курс японской иены колебался в диапазоне от 75 до 85 иен за доллар. Однако затем власти предприняли ряд мер по ослаблению валюты, чтобы поддержать экспорт. В конце 2018 г. котировки пары USD/JPY достигли максимальной точки в районе 114 иен за доллар, после чего началось укрепление иены.

      Несмотря на десятилетия отрицательных ставок, дефляцию и стагнацию экономики, именно стабильность иены является безопасным убежищем для инвесторов, не склонных к риску, что является фактором ее укрепления.

      4. Украинская гривна

      Украинская гривна в 2019 г. показала феноменальную динамику: укреплению к доллару составило порядка 15%.

      Главная причина, конечно, смена власти. Триумфальная победа Владимира Зеленского на выборах дала инвесторам надежду на перемены. К тому же эти события совпали с бурным ростом активов развивающихся стран.

      5. Канадский доллар

      Из основных мировых валют также стоит выделить канадский доллар - одного из аутсайдеров 2018 г. Его динамика чем-то напоминает рубль, правда, только в начале года.

      Обвал цен на нефть в конце 2018 г. негативно сказался на котировках, однако уже в начале 2019 г. рост цен на энергоносители возобновился, а ФРС изменила тональность своих высказываний, что в итоге позволило "канадцу" уверенно провести год и завершить его вблизи максимальных отметок.

      Рубрики: Валютный рынок, Прошлое

      Метки: канадский доллар, рубль, валюты, forex, рупия, гривна, итоги 2019

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