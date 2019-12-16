ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Самые слабые экономики года

      17:13Распечатать

      Москва, 04 января - "Вести.Экономика". В 2019 г. вся мировая экономика демонстрировала замедление темпов роста и отсутствие новых идей, однако некоторые страны по определенным причинам почувствовали спад на себе сильнее других.

      Если говорить о наиболее крупных экономиках, то, безусловно, стоит выделить Великобританию. Неопределенность, связанная с Brexit, буквально парализовала активность потребителей и бизнеса. В результате британская экономика показала самый слабый рост со времен Второй мировой войны, если не брать в расчет периоды рецессии.

      Инвестиции снижались, ставки по облигациям начали расти после 10 лет снижения, настроения бизнеса были крайне пессимистичны.

      Прогнозируется, что экономический рост в целом в 2019 г. составит всего 1%. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от переговоров Бориса Джонсона с Брюсселем, заключения новых торговых договоров и действий Банка Англии, где в марте сменится председатель.

      Эксперты пока расходятся во мнении, часть высказывает позитивные прогнозы, другие не ждут улучшения в обозримом будущем.

      Лидеры мировой экономики последних лет - страны Азии - в 2019 г. хотя и покажут все еще существенный рост, однако он станет для них минимальным с момента финансового кризиса 2008 г., прогнозирует МВФ.

      Рост ВВП азиатских экономик составит 5%. Замедление произойдет на фоне торговой войны США и КНР, общего замедления мировой экономики и, конечно, замедления экономики Поднебесной.

      Экономический рост в самом Китае, к слову, оказался минимальным за 27 лет, то есть почти за три десятилетия.

      Кроме того, негатива добавили события в Гонконге, где в III квартале ВВП рухнул почти на 3% в годовом выражении.

      Ну а абсолютным аутсайдером по-прежнему выступает Венесуэла. Сложно оценивать точные цифры, но, по прогнозу МВФ, падение ВВП в 2019 г. составило около 35%.

      За время правления Мадуро экономика сократилась вдвое, а доходы от продажи нефти рухнули с $85,6 млрд до $29,9 млрд.

      Существенное падение ВВП также зафиксировано в таких странах, как Никарагуа и Зимбабве, но они вряд ли заслуживают столь пристального внимания.

      Важные события в этом году происходили в Аргентине. Произошла смена власти, причем неожиданно, и, как все помнят, после праймериз местная валюта песо и фондовый рынок рухнули на десятки процентов.

      Однако по итогам года ситуация в экономике не выглядит так плачевно, как можно было ожидать, хотя и позитива практически нет. Спад в III квартале составил 1,7% в годовом выражении, он последовал за кратковременным подъемом экономики, которая продемонстрировала рост на 0,6% во II квартале впервые с начала 2018 г.

      С начала 2019 г. третья по величине экономика Латинской Америки сократилась на 2,5%. Итоговых данных за год пока нет. 10 декабря в должность президента вступил левоцентрист Альберто Фернандес. Он объявил, что отзовет из парламента проект бюджета на 2020 г., который подготовило правительство его предшественника - Маурисио Макри.

      По словам Фернандеса, этот документ не отражал "ни реальных макроэкономических показателей, ни реального положения в социальной сфере, ни долговых обязательств, которые были взяты предыдущим правительством".

      Напомним также, что правительство Аргентины допустило дефолт по долларовым казначейским векселям, выплаты кредиторам отложены до конца августа 2020 г.

      Рубрики: Прошлое

      Метки: Китай, ВВП, спад, кризис, Великобритания, Аргентина, Венесуэла, мировая экономика, Brexit

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить