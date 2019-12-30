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      Инвесторов в Saudi Aramco застали врасплох

      11:09Распечатать

      Москва, 06 января - "Вести.Экономика" Резкая и внезапная эскалация напряженности на Ближнем Востоке принесла инвесторам неприятные сюрпризы. Ликвидация иранского генерала Сулеймани и последующая реакция обвалили рынки стран Персидского залива.

      В воскресенье фондовые индексы Саудовской Аравии, Кувейта, Дубая, Катара и Египта открылись довольно сильным падением.

      Падение составило от 2 до 5%.

      Zerohedge

      Акции недавно вышедшей на IPO Saudi Aramco также резко пошли вниз, потеряв почти 2% и обновили минимальные отметки с момента публичного размещения.

      Вообще, в последнее время наметилась такая тенденция, что инвесторы. купившие те или иные бумаги в рамках размещения, затем жалеют о своих действиях. Это касается и таких бумаг, как, например, Uber, и многих других.

      Сложно представить, что возникшая напряженность в регионе скоро завершится, поэтому можно констатировать, что саудиты вовремя продали часть акций своего нефтяного гиганта.

      Zerohedge

      Вполне возможно, впереди нас ждет довольно сильное снижение фондовых индексов во всем мире и, конечно, на Ближнем Востоке в первую очередь.

      Добавим, что инвесторы, которые активно покупали золото, оказались в выигрыше. Уже сейчас стоимость унции драгоценного металла обновила максимумы с прошлого года.

      Zerohedge

      Восходящий тренд, вероятно, сохранится. Не исключено, что в этом году золото снова окажется одни из лучших объектов инвестиций.

      Рубрики: Акции, Энергетика, Ближний Восток

      Метки: Иран, акции, Саудовская Аравия, индексы, рынки, обвал, Ирак, Катар, Персидский залив, Сулеймани

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