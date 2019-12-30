Инвесторов в Saudi Aramco застали врасплох

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Zerohedge
Zerohedge
Zerohedge
Рубрики: Акции, Энергетика, Ближний Восток
Метки: Иран, акции, Саудовская Аравия, индексы, рынки, обвал, Ирак, Катар, Персидский залив, Сулеймани
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