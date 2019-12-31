ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Какие валюты ждет рост в 2020 году?

      10:30Распечатать

      Москва, 02 января - "Вести.Экономика" Смягчение монетарной политики крупнейших мировых ЦБ привело к бурному росту в 2019 году высокодоходных валют. Какие тренды на рынке Forex ожидать в 2020-м?

      Рубль, показывающий лучшую динамику в emerging markets в этом году, занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 г., обойдя бразильский реал.

      "Я все еще довольно оптимистично настроен в отношении развивающихся рынков, - сказал Bloomberg Такеси Йокути, старший управляющий фондами в Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., которая курирует активы на сумму, эквивалентную 160 миллиардов долларов. - Фундаментальные факторы поддержки EM сохраняются на фоне очень низких глобальных ставок, и это побудит инвесторов обращать внимание на более высокодоходные активы".

      Действительно, валюты развивающихся стран пока выглядят фаворитами, однако ситуация на рынках может изменится. Год обещает быть непростым, все же в США пройдут выборы, и политические баталии будут напоминать о себе. К тому же, в мире сохраняется геополитическая напряженность, да и мировая экономика сейчас не демонстрирует особых поводов для оптимизма.

      Если же говорить о основных мировых валютах, то сюрприз может преподнести единая европейская валюта.

      Согласно прогнозам респондентов Bloomberg единая валюта подорожает к концу года до $1,16. Уже сейчас все больше банков начинают позитивнее оценивать перспективы евро в 2020 г. Так, например, Morgan Stanley является самым большим оптимистом на Уолл-стрит, рассчитывая на подъем евро почти на 5% до $1,16 в I квартале в рамках одной из своих топ-стратегий.

      ABN Amro Bank NV и Commerzbank AG ждут роста до $1,14 к концу марта в условиях стабилизации экономики региона и исчезновения неопределенности вокруг Brexit.

      Трейдеры опционами также ставят на укрепление единой валюты еврозоны.

      Кроме того, многие эксперты ждут уверенного роста стоимости фунта. Это в первую очередь связано с Brexit. Почти весь 2019 года на британскую валюту давила неопределенность, однако сейчас, когда все стало более или менее ясно, любые сообщения по выходу Британии из ЕС будут поддерживать курс фунта. К слову, за последние три месяца фунт сумел отыграть потери.

      Другая валюта, на которую стоит обратить внимание - австралийский доллар. Экспортный рынок Австралии в значительной степени зависит от Китая. Это означает, что австралийский доллар влияют перспективы роста Китая.

      Таким образом, "кенгуру" будет выигрывать от позитивного разрешения торговой войны Китая и США.

      Опираясь на прогнозы крупных экспертов, можно предположить, что наступающий год станет для австралийского доллара временем определения дальнейшего статуса. Специалисты уверены, что в 2020 году аусси сможет претендовать на звание одной из самых лучших и перспективных мировых валют.

      Рубрики: Валютный рынок, Будущее

      Метки: доллар, евро, рубль, валюты, forex, фунт

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить