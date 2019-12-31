Какие валюты ждет рост в 2020 году?

Смягчение монетарной политики крупнейших мировых ЦБ привело к бурному росту в 2019 году высокодоходных валют. Какие тренды на рынке Forex ожидать в 2020-м?

Москва, 02 января - "Вести.Экономика"Рубль, показывающий лучшую динамику в emerging markets в этом году, занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 г., обойдя бразильский реал."Я все еще довольно оптимистично настроен в отношении развивающихся рынков, - сказал Bloomberg Такеси Йокути, старший управляющий фондами в Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., которая курирует активы на сумму, эквивалентную 160 миллиардов долларов. - Фундаментальные факторы поддержки EM сохраняются на фоне очень низких глобальных ставок, и это побудит инвесторов обращать внимание на более высокодоходные активы".Действительно, валюты развивающихся стран пока выглядят фаворитами, однако ситуация на рынках может изменится. Год обещает быть непростым, все же в США пройдут выборы, и политические баталии будут напоминать о себе. К тому же, в мире сохраняется геополитическая напряженность, да и мировая экономика сейчас не демонстрирует особых поводов для оптимизма.Если же говорить о основных мировых валютах, то сюрприз может преподнести единая европейская валюта.Согласно прогнозам респондентов Bloomberg единая валюта подорожает к концу года до $1,16. Уже сейчас все больше банков начинают позитивнее оценивать перспективы евро в 2020 г. Так, например, Morgan Stanley является самым большим оптимистом на Уолл-стрит, рассчитывая на подъем евро почти на 5% до $1,16 в I квартале в рамках одной из своих топ-стратегий.ABN Amro Bank NV и Commerzbank AG ждут роста до $1,14 к концу марта в условиях стабилизации экономики региона и исчезновения неопределенности вокруг Brexit.Трейдеры опционами также ставят на укрепление единой валюты еврозоны.Кроме того, многие эксперты ждут уверенного роста стоимости фунта. Это в первую очередь связано с Brexit. Почти весь 2019 года на британскую валюту давила неопределенность, однако сейчас, когда все стало более или менее ясно, любые сообщения по выходу Британии из ЕС будут поддерживать курс фунта. К слову, за последние три месяца фунт сумел отыграть потери.Другая валюта, на которую стоит обратить внимание - австралийский доллар. Экспортный рынок Австралии в значительной степени зависит от Китая. Это означает, что австралийский доллар влияют перспективы роста Китая.Таким образом, "кенгуру" будет выигрывать от позитивного разрешения торговой войны Китая и США.Опираясь на прогнозы крупных экспертов, можно предположить, что наступающий год станет для австралийского доллара временем определения дальнейшего статуса. Специалисты уверены, что в 2020 году аусси сможет претендовать на звание одной из самых лучших и перспективных мировых валют.