BMW девятый год подряд достиг рекордных продаж автомобилей в 2019 году

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Один из крупнейших в мире автоконцернов - компания BMW - объявил о достижении рекордного уровня продаж в 2019 г. в 2,52 млн автомобилей, что на 1,2% выше показателя предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Москва, 29 декабря - "Вести.Экономика".Отмечается, что 2019 г. стал девятым подряд, когда компания показала рекордные продажи."Компания уже шестнадцатый год подряд подтверждает свою позицию мирового лидера в секторе автомобилей премиум-класса", - отмечает BMW Group.Компания сообщает, что продажи автомобилей марки BMW в прошлом году достигли нового исторического рекорда в 2,168 млн автомобилей (рост на 2%).Объем продаж автомобилей марки Rolls-Royce подскочил на 25,4% до 5,15 тыс. штук. При этом продажи марки MINI сократились за год на 4,1% до 346,6 тыс. автомобилей.Кроме того, продажи электромобилей группы BMW в прошлом году выросли на 2,2%, достигнув 145,8 тыс. штук."К концу 2019 г. у BMW Group уже было полмиллиона электромобилей по всему миру", - отмечается в сообщении.В текущем году компания прогнозирует "небольшое увеличение мировых продаж". "Из-за ухудшения экономической ситуации группа BMW ожидает, что рост продаж в Европе будет на уровне предыдущего года", - отметили в компании. При этом уверенный рост продаж ожидается в Китае в основном за счет собранных в стране автомобилей.