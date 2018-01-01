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      BMW девятый год подряд достиг рекордных продаж автомобилей в 2019 году

      13:12Распечатать

      Фото: EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

      Москва, 29 декабря - "Вести.Экономика". Один из крупнейших в мире автоконцернов - компания BMW - объявил о достижении рекордного уровня продаж в 2019 г. в 2,52 млн автомобилей, что на 1,2% выше показателя предыдущего года, говорится в сообщении компании.

      Отмечается, что 2019 г. стал девятым подряд, когда компания показала рекордные продажи.

      "Компания уже шестнадцатый год подряд подтверждает свою позицию мирового лидера в секторе автомобилей премиум-класса", - отмечает BMW Group.

      Компания сообщает, что продажи автомобилей марки BMW в прошлом году достигли нового исторического рекорда в 2,168 млн автомобилей (рост на 2%).

      Объем продаж автомобилей марки Rolls-Royce подскочил на 25,4% до 5,15 тыс. штук. При этом продажи марки MINI сократились за год на 4,1% до 346,6 тыс. автомобилей.

      Кроме того, продажи электромобилей группы BMW в прошлом году выросли на 2,2%, достигнув 145,8 тыс. штук.

      "К концу 2019 г. у BMW Group уже было полмиллиона электромобилей по всему миру", - отмечается в сообщении.

      В текущем году компания прогнозирует "небольшое увеличение мировых продаж". "Из-за ухудшения экономической ситуации группа BMW ожидает, что рост продаж в Европе будет на уровне предыдущего года", - отметили в компании. При этом уверенный рост продаж ожидается в Китае в основном за счет собранных в стране автомобилей.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: BMW, Rolls-Royce, продажи автомобилей

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