Экологические проблемы 2019 года в России

Мусорная реформа в России охватила регионы с населением около 120 млн человек, включая сотни операторов, однако понятных правил работы не появилось и к августу 2019 г. Расскажем о главных кризисах, связанных с экологией в России.

В ноябре 2019 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО) Дениса Буцаева.



Сообщалось, что правительство РФ приняло решение назначить на должность гендиректора "Российского экологического оператора" бывшего министра строительства и ЖКХ, действующего аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

"Высоки риски банкротства региональных операторов в Новгородской, Курской, Магаданской, Вологодской областях, республиках Бурятия и Дагестан. Ситуация обусловлена несбалансированными тарифными решениями и заниженными нормативами накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), принятыми органами исполнительной власти субъектов", - говорится в сообщении.

В "Российском экологическом операторе" (РЭО) отметили, что в Бурятии и Магаданской области власти выделили средства региональным оператором для компенсации убытков.



19 февраля 2019 г. опубликована информация о том, что в Магаданской области установлен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.



Тариф для населения, проживающего в Магадане, в первом полугодии 2019 г. составит 230 руб. 40 коп. 1 за куб. м твердых коммунальных отходов.

С начала 2019 г. в России официально произошел переход на новую систему обращения с ТКО.



Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан были определены региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами по всем шести зонам деятельности региональных операторов.



Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее сообщал, что региональным операторам ТКО в двух десятках субъектов РФ будет оказана финансовая поддержка, в том числе с привлечением федерального центра.



В РЭО заявляли, что из-за сложной экономической ситуации ожидают банкротства 21 регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.

В августе 2019 г. стало известно, что власти Московской области должны потратить около 25 млрд руб. на на рекультивацию мусорных полигонов в регионе, заявил зампред правительства и министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.



На территории Московской области официально насчитывается 39 полигонов, из которых 24 закрыты, 15 продолжают работать. Общая площадь закрытых свалок, по данным Минэкологии региона, составила 274,6 га.



"Если мы говорим о рекультивации 24 закрытых полигонов, то требуется порядка 25 млрд руб. Держим в уме еще 15 работающих полигонов", - сказал Куракин.

Москва, 29 декабря - "Вести.Экономика".