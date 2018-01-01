Где дешево и интересно встретить Новый год?

Каждый из нас мечтает встретить Новый год так, чтобы он запомнился надолго. Многие едут за границу, рассчитывая на изобилие новых впечатлений и нового опыта.

1. Греция Стоимость : от 25 тыс. руб.



Современная Греция — наследница культуры Древней Греции, считающейся колыбелью западной цивилизации, родиной демократии и западной философии, основных принципов физико-математических наук, театра и современных Олимпийских игр. Богатое культурное наследие и географическое положение делают Грецию одной из самых посещаемых стран мира.



Среди наиболее известных и популярных туристических центров Греции: историко-культурных — Афины, Дельфы, остров Корфу, Крит; центры пляжного отдыха — полуостров Халкидики, острова-курорты Миконос, Санторини, Парос и Крит; центры паломничества христиан — Святая гора Афон, Метеорские монастыри, византийские памятники Салоник (Базилика Святого Димитрия, Базилика Святой Софии и другие), занесены в перечень объектов мирового наследия ЮНЕСКО. : от 25 тыс. руб.Современная Греция — наследница культуры Древней Греции, считающейся колыбелью западной цивилизации, родиной демократии и западной философии, основных принципов физико-математических наук, театра и современных Олимпийских игр. Богатое культурное наследие и географическое положение делают Грецию одной из самых посещаемых стран мира.Среди наиболее известных и популярных туристических центров Греции: историко-культурных — Афины, Дельфы, остров Корфу, Крит; центры пляжного отдыха — полуостров Халкидики, острова-курорты Миконос, Санторини, Парос и Крит; центры паломничества христиан — Святая гора Афон, Метеорские монастыри, византийские памятники Салоник (Базилика Святого Димитрия, Базилика Святой Софии и другие), занесены в перечень объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

2. Турция Стоимость : от 27 тыс. руб.



Турция имеет все необходимое, что делает страну одним из самых популярных направлений: она омывается четырьмя морями (Средиземным, Эгейским, Мраморным и Черным, побережье имеет субтропический средиземноморской климат (длина береговой линии составляет 7200 км, на ней 355 пляжей); 2870 отелей на 700 тыс. мест.



Кроме того, она занимает второе место в Европе и седьмое в мире по количеству термальных источников.



Также Турция имеет большое количество достопримечательностей (развалины древнегреческих и древнеримских городов, включая легендарную Трою, памятники времен Византийской и Османской империй). Развитая сеть внутреннего транспорта позволяет с комфортом перемещаться в любую точку страны. : от 27 тыс. руб.Турция имеет все необходимое, что делает страну одним из самых популярных направлений: она омывается четырьмя морями (Средиземным, Эгейским, Мраморным и Черным, побережье имеет субтропический средиземноморской климат (длина береговой линии составляет 7200 км, на ней 355 пляжей); 2870 отелей на 700 тыс. мест.Кроме того, она занимает второе место в Европе и седьмое в мире по количеству термальных источников.Также Турция имеет большое количество достопримечательностей (развалины древнегреческих и древнеримских городов, включая легендарную Трою, памятники времен Византийской и Османской империй). Развитая сеть внутреннего транспорта позволяет с комфортом перемещаться в любую точку страны.

3. Чехия Стоимость : от 30 тыс. руб.



Чехия, как страна, богатая историческими и природными достопримечательностями и известная своей кухней и естественными курортами, привлекает туристов из многих стран мира. Наиболее привлекательна для туристов Прага, также часто посещаются замок Карлштейн, Кутна-Гора, Чески-Крумлов и Леднице.



Хотя Чехия широко славится своим пивом, на юге страны развито виноделие. В частности, в Моравии, которая известна своими белыми винами. Кроме того, в Центральной Богемии на Эльбе также есть виноградники. : от 30 тыс. руб.Чехия, как страна, богатая историческими и природными достопримечательностями и известная своей кухней и естественными курортами, привлекает туристов из многих стран мира. Наиболее привлекательна для туристов Прага, также часто посещаются замок Карлштейн, Кутна-Гора, Чески-Крумлов и Леднице.Хотя Чехия широко славится своим пивом, на юге страны развито виноделие. В частности, в Моравии, которая известна своими белыми винами. Кроме того, в Центральной Богемии на Эльбе также есть виноградники.

4. Кипр Стоимость : от 30 тыс. руб.



Кипр — это очень чистые пляжи, отели с хорошим сервисом и ненавязчивая экскурсионная программа. Из развлечений — мини-круизы, талассотерапия и вкусная греческая кухня.



Горы, сосновые леса, цитрусовые рощи, золотистые пляжи и мягкий климат оставляют приятное впечатление. Остров разделен на две части — греческую и турецкую. Отели Кипра в основном представлены на юге — в греческой части. : от 30 тыс. руб.Кипр — это очень чистые пляжи, отели с хорошим сервисом и ненавязчивая экскурсионная программа. Из развлечений — мини-круизы, талассотерапия и вкусная греческая кухня.Горы, сосновые леса, цитрусовые рощи, золотистые пляжи и мягкий климат оставляют приятное впечатление. Остров разделен на две части — греческую и турецкую. Отели Кипра в основном представлены на юге — в греческой части.

5. Черногория Стоимость : от 30 тыс. руб.



Уютная Черногория — это недорогой и качественный пляжный отдых на Адриатике, православные монастыри и средневековые достопримечательности, озера и национальные парки, очаровательная столица Подгорица и курортная Будва.



Эта страна пользуется неизменной популярностью в первую очередь среди поклонников бюджетного и экологичного отдыха. Черногорию выбирают непритязательные туристы, ценящие отдых наедине с природой.



Поездкой в страну останутся довольны любители тишины и покоя, семьи с детьми и те, кто не желает тратить на отпуск все свои сбережения: цены в Черногории вполне демократичные. : от 30 тыс. руб.Уютная Черногория — это недорогой и качественный пляжный отдых на Адриатике, православные монастыри и средневековые достопримечательности, озера и национальные парки, очаровательная столица Подгорица и курортная Будва.Эта страна пользуется неизменной популярностью в первую очередь среди поклонников бюджетного и экологичного отдыха. Черногорию выбирают непритязательные туристы, ценящие отдых наедине с природой.Поездкой в страну останутся довольны любители тишины и покоя, семьи с детьми и те, кто не желает тратить на отпуск все свои сбережения: цены в Черногории вполне демократичные.

6. Латвия Стоимость : от 30,5 тыс. руб.



Инфраструктура для туристов Латвии соответствует уровню, который есть в Европе. Отели начинаются с не очень дорогих и удобных домов для гостей частного типа и заканчивая гостиницами, имеющими пять звезд.



Много кафе, маленьких ресторанов вдоль трасс и в городах. Все это позволит тем, кто любит путешествия на машине и туризм в Латвии, ощутить себя уютно.



Латвийские курорты имеют большую популярность. Удивительно живописные пляжи с давнего времени притягивают туристов своими исцеляющими свойствами, наличием роскошных отелей и прекрасным обслуживанием. : от 30,5 тыс. руб.Инфраструктура для туристов Латвии соответствует уровню, который есть в Европе. Отели начинаются с не очень дорогих и удобных домов для гостей частного типа и заканчивая гостиницами, имеющими пять звезд.Много кафе, маленьких ресторанов вдоль трасс и в городах. Все это позволит тем, кто любит путешествия на машине и туризм в Латвии, ощутить себя уютно.Латвийские курорты имеют большую популярность. Удивительно живописные пляжи с давнего времени притягивают туристов своими исцеляющими свойствами, наличием роскошных отелей и прекрасным обслуживанием.

7. Финляндия Стоимость : от 35 тыс. руб.



Одним из самых популярных у иностранных туристов городом является столица Финляндии — Хельсинки.



Также популярны и другие крупные города: Тампере, Турку, Оулу, Куопио и Порвоо, а в период рождественских праздников и Нового года столичный регион привлекает в особенности туристов из России, которые останавливаются здесь дольше обычного и тратят больше денег, чем за другие приезды. : от 35 тыс. руб.Одним из самых популярных у иностранных туристов городом является столица Финляндии — Хельсинки.Также популярны и другие крупные города: Тампере, Турку, Оулу, Куопио и Порвоо, а в период рождественских праздников и Нового года столичный регион привлекает в особенности туристов из России, которые останавливаются здесь дольше обычного и тратят больше денег, чем за другие приезды.

8. Франция Стоимость : от 40 тыс. руб.



Туристическая привлекательность Франции объясняется большим числом достопримечательностей на любой вкус, разнообразием пейзажей, богатством исторического и художественного достояния, умеренным климатом и легкостью транспортного доступа, а также надлежащим обслуживанием туристов (гостиничное дело, парки с аттракционами) и транспортной инфраструктурой.



Таким образом каждый французский департамент является туристическим — со множеством своих собственных достопримечательностей. : от 40 тыс. руб.Туристическая привлекательность Франции объясняется большим числом достопримечательностей на любой вкус, разнообразием пейзажей, богатством исторического и художественного достояния, умеренным климатом и легкостью транспортного доступа, а также надлежащим обслуживанием туристов (гостиничное дело, парки с аттракционами) и транспортной инфраструктурой.Таким образом каждый французский департамент является туристическим — со множеством своих собственных достопримечательностей.

9. Италия Стоимость : от 45 тыс. руб.



Италия — колыбель европейской цивилизации — сохранила, насколько могла, свое прошлое и вкладывает миллионы евро в реконструкцию памятников архитектуры.



Проект реставрации Пизанской башни обошелся итальянскому налогоплательщику в 25 млн евро. Алтарь мира в Риме был покрыт стеклянным саркофагом стоимостью 20 млн евро.



Италия — одна из лидеров в мире по посещаемости и по прибыли с туризма. Приблизительный годовой доход от туризма составляет $10 млрд. : от 45 тыс. руб.Италия — колыбель европейской цивилизации — сохранила, насколько могла, свое прошлое и вкладывает миллионы евро в реконструкцию памятников архитектуры.Проект реставрации Пизанской башни обошелся итальянскому налогоплательщику в 25 млн евро. Алтарь мира в Риме был покрыт стеклянным саркофагом стоимостью 20 млн евро.Италия — одна из лидеров в мире по посещаемости и по прибыли с туризма. Приблизительный годовой доход от туризма составляет $10 млрд.

10. Германия Стоимость : от 45 тыс. руб.



Германия оценивается как одно из самых безопасных туристических направлений в мире.



Наиболее посещаемые туристические регионы в Германии — Восточно-Фризские и Северо-Фризские острова, в Балтийском море побережья Гольштейна и Мекленбурга-Передней Померании, Долина Рейна, Баварский Лес, Шварцвальд и Баварские Альпы.



Основными районами зимних видов спорта в Германии являются Северные Известняковые Альпы, Рудные горы, Гарц, горы Фихтель и Баварский Лес. Первоклассная инфраструктура зимнего спорта включает горные лыжи, сноуборд, бобслей и лыжи.



В предрождественский сезон (с конца ноября по 24 декабря) многие немецкие города проводят рождественские базары. : от 45 тыс. руб.Германия оценивается как одно из самых безопасных туристических направлений в мире.Наиболее посещаемые туристические регионы в Германии — Восточно-Фризские и Северо-Фризские острова, в Балтийском море побережья Гольштейна и Мекленбурга-Передней Померании, Долина Рейна, Баварский Лес, Шварцвальд и Баварские Альпы.Основными районами зимних видов спорта в Германии являются Северные Известняковые Альпы, Рудные горы, Гарц, горы Фихтель и Баварский Лес. Первоклассная инфраструктура зимнего спорта включает горные лыжи, сноуборд, бобслей и лыжи.В предрождественский сезон (с конца ноября по 24 декабря) многие немецкие города проводят рождественские базары.

Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика".Но какую страну выбрать, чтобы празднование Нового года было не только интересным, но и бюджетным.Ниже мы расскажем о самых бюджетных зарубежных направлениях для встречи Нового года в 2020 г. За основу мы взяли стоимость тура на новогодние даты на одного человека.