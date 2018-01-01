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      Где дешево и интересно встретить Новый год?

      00:26Распечатать
      Москва, 31 декабря - "Вести.Экономика". Каждый из нас мечтает встретить Новый год так, чтобы он запомнился надолго. Многие едут за границу, рассчитывая на изобилие новых впечатлений и нового опыта.

      Но какую страну выбрать, чтобы празднование Нового года было не только интересным, но и бюджетным.

      Ниже мы расскажем о самых бюджетных зарубежных направлениях для встречи Нового года в 2020 г. За основу мы взяли стоимость тура на новогодние даты на одного человека.

      1. Греция

      Стоимость: от 25 тыс. руб.

      Современная Греция — наследница культуры Древней Греции, считающейся колыбелью западной цивилизации, родиной демократии и западной философии, основных принципов физико-математических наук, театра и современных Олимпийских игр. Богатое культурное наследие и географическое положение делают Грецию одной из самых посещаемых стран мира.

      Среди наиболее известных и популярных туристических центров Греции: историко-культурных — Афины, Дельфы, остров Корфу, Крит; центры пляжного отдыха — полуостров Халкидики, острова-курорты Миконос, Санторини, Парос и Крит; центры паломничества христиан — Святая гора Афон, Метеорские монастыри, византийские памятники Салоник (Базилика Святого Димитрия, Базилика Святой Софии и другие), занесены в перечень объектов мирового наследия ЮНЕСКО.

      2. Турция

      Стоимость: от 27 тыс. руб.

      Турция имеет все необходимое, что делает страну одним из самых популярных направлений: она омывается четырьмя морями (Средиземным, Эгейским, Мраморным и Черным, побережье имеет субтропический средиземноморской климат (длина береговой линии составляет 7200 км, на ней 355 пляжей); 2870 отелей на 700 тыс. мест.

      Кроме того, она занимает второе место в Европе и седьмое в мире по количеству термальных источников.

      Также Турция имеет большое количество достопримечательностей (развалины древнегреческих и древнеримских городов, включая легендарную Трою, памятники времен Византийской и Османской империй). Развитая сеть внутреннего транспорта позволяет с комфортом перемещаться в любую точку страны.

      3. Чехия

      Стоимость: от 30 тыс. руб.

      Чехия, как страна, богатая историческими и природными достопримечательностями и известная своей кухней и естественными курортами, привлекает туристов из многих стран мира. Наиболее привлекательна для туристов Прага, также часто посещаются замок Карлштейн, Кутна-Гора, Чески-Крумлов и Леднице.

      Хотя Чехия широко славится своим пивом, на юге страны развито виноделие. В частности, в Моравии, которая известна своими белыми винами. Кроме того, в Центральной Богемии на Эльбе также есть виноградники.

      4. Кипр

      Стоимость: от 30 тыс. руб.

      Кипр — это очень чистые пляжи, отели с хорошим сервисом и ненавязчивая экскурсионная программа. Из развлечений — мини-круизы, талассотерапия и вкусная греческая кухня.

      Горы, сосновые леса, цитрусовые рощи, золотистые пляжи и мягкий климат оставляют приятное впечатление. Остров разделен на две части — греческую и турецкую. Отели Кипра в основном представлены на юге — в греческой части.

      5. Черногория

      Стоимость: от 30 тыс. руб.

      Уютная Черногория — это недорогой и качественный пляжный отдых на Адриатике, православные монастыри и средневековые достопримечательности, озера и национальные парки, очаровательная столица Подгорица и курортная Будва.

      Эта страна пользуется неизменной популярностью в первую очередь среди поклонников бюджетного и экологичного отдыха. Черногорию выбирают непритязательные туристы, ценящие отдых наедине с природой.

      Поездкой в страну останутся довольны любители тишины и покоя, семьи с детьми и те, кто не желает тратить на отпуск все свои сбережения: цены в Черногории вполне демократичные.

      6. Латвия

      Стоимость: от 30,5 тыс. руб.

      Инфраструктура для туристов Латвии соответствует уровню, который есть в Европе. Отели начинаются с не очень дорогих и удобных домов для гостей частного типа и заканчивая гостиницами, имеющими пять звезд.

      Много кафе, маленьких ресторанов вдоль трасс и в городах. Все это позволит тем, кто любит путешествия на машине и туризм в Латвии, ощутить себя уютно.

      Латвийские курорты имеют большую популярность. Удивительно живописные пляжи с давнего времени притягивают туристов своими исцеляющими свойствами, наличием роскошных отелей и прекрасным обслуживанием.

      7. Финляндия

      Стоимость: от 35 тыс. руб.

      Одним из самых популярных у иностранных туристов городом является столица Финляндии — Хельсинки.

      Также популярны и другие крупные города: Тампере, Турку, Оулу, Куопио и Порвоо, а в период рождественских праздников и Нового года столичный регион привлекает в особенности туристов из России, которые останавливаются здесь дольше обычного и тратят больше денег, чем за другие приезды.

      8. Франция

      Стоимость: от 40 тыс. руб.

      Туристическая привлекательность Франции объясняется большим числом достопримечательностей на любой вкус, разнообразием пейзажей, богатством исторического и художественного достояния, умеренным климатом и легкостью транспортного доступа, а также надлежащим обслуживанием туристов (гостиничное дело, парки с аттракционами) и транспортной инфраструктурой.

      Таким образом каждый французский департамент является туристическим — со множеством своих собственных достопримечательностей.

      9. Италия

      Стоимость: от 45 тыс. руб.

      Италия — колыбель европейской цивилизации — сохранила, насколько могла, свое прошлое и вкладывает миллионы евро в реконструкцию памятников архитектуры.

      Проект реставрации Пизанской башни обошелся итальянскому налогоплательщику в 25 млн евро. Алтарь мира в Риме был покрыт стеклянным саркофагом стоимостью 20 млн евро.

      Италия — одна из лидеров в мире по посещаемости и по прибыли с туризма. Приблизительный годовой доход от туризма составляет $10 млрд.

      10. Германия

      Стоимость: от 45 тыс. руб.

      Германия оценивается как одно из самых безопасных туристических направлений в мире.

      Наиболее посещаемые туристические регионы в Германии — Восточно-Фризские и Северо-Фризские острова, в Балтийском море побережья Гольштейна и Мекленбурга-Передней Померании, Долина Рейна, Баварский Лес, Шварцвальд и Баварские Альпы.

      Основными районами зимних видов спорта в Германии являются Северные Известняковые Альпы, Рудные горы, Гарц, горы Фихтель и Баварский Лес. Первоклассная инфраструктура зимнего спорта включает горные лыжи, сноуборд, бобслей и лыжи.

      В предрождественский сезон (с конца ноября по 24 декабря) многие немецкие города проводят рождественские базары.

      Рубрики: Страны

      Метки: туризм, отдых, страны, путешествия

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