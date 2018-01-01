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      2020-й станет годом банкротств нефтяников

      07:11Распечатать

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" На смену сланцевому буму приходит бум банкротств - и это только начало. Инвесторы потеряли аппетит к сланцевому сектору, а облигации энергетических компаний США стали одними из наименее желанных на рынке.

      На протяжении большей части 2019 года отрасль балансирует на грани массовой истерии. Рекордное количество компаний уже завершило свой путь в этом бизнесе. По данным юридической фирмы Hayes and Boone's, только за первые 9 месяцев года в общей сложности 50 компаний сланцевого сектора объявили о банкротстве. Для сравнения, в прошлом году таких было всего 43.

      Крупнейшим банкротом в отрасли в этом году стала EP Energy - в октябре она не смогла погасить долг в 5 миллиардов долларов - стоь масштабного дефолта не было с 2016 года.

      Многие эксперты ожидают, что в следующем году этот кризис будет набирать обороты.

      Последний сланцевый бум обеспечило сочетание нескольких факторов. Это дешевые деньги и вера инвесторов в то, что добыча сланцевой нефти в будущем будет намного дешевле и эффективнее.

      Как итог, США стали крупнейшим производителем нефти в мире, и добывают почти 13 миллионов баррелей в сутки, превратившись их из нетто-импортера в нетто-экспортера нефти.

      Zerohedge

      Однако на фоне роста предложения, цены на черное золото так и не показали бурного роста. И для многих компаний эти цены находятся ниже уровня безубыточности.

      Сейчас инвесторы отворачиваются от сланцевого сектора, и у них для этого есть все основания.

      У большинства облигаций этого сектора мусорный рейтинг. Рекордное количество эмитентов не смогли выплатить проценты, а десятки и вовсе обанкротились. А весной компании могут лишиться еще одного источника финансирования - банковских кредитов. Кредиторы после первого квартала пересматривают свои кредитные линии, и аналитики ждут резкого сокращения и ужесточения условия финансирования.

      Даже такие крупные финансовые организации, как JPMorgan Chase и Capitol One Financial Corp., планируют сократить свою работу со сланцевым сектором. Согласно данным WSJ банки все больше обеспокоены тем, что в случае банкротства бурильщиков их активы, стоимость которых снижается, могут не покрыть непогашенные кредиты.

      Нервозность финансовых организаций усилилась в связи с очередной волной крупных списаний в энергетической отрасли. Ранее в этом месяце Chevron объявила о списании более $10 млрд в нефтегазовом портфеле, в том числе активы в Аппалачах и крупный проект по сжижению природного газа в Канаде. На прошлой неделе Royal Dutch Shell заявила, что в IV квартале спишет активы на $1,7-2,3 млрд, не предоставив при этом более детальную информацию.

      По оценке Haynes & Boone, банки могут сократить кредитные линии для сектора на 10%, но это средний показатель. Для отдельных компаний, которые находятся в наиболее тяжелом положении, сокращения окажутся более значительными. Между тем, согласно данным Credit Benchmark 22 нефтегазовым компаниям в ноябре были повышены кредитные рейтинги различными финансовыми организациями, а 33 - понижены.

      Рубрики: Товарные рынки, Энергетика, Будущее

      Метки: нефть, дефолт, сланцевая нефть, банкротства, сланцевый бум

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