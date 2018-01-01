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      Алло, Белоруссия? Стала известна дата отмены роуминга между странами

      03:37Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" По словам первого вице-премьера Белоруссии, тарифы на связь будут "очень-очень близкими".

      Наговориться вдоволь и не разориться граждане России и Белоруссии смогут уже с 1 сентября 2020 года.

      По словам первого вице-премьера республики, Дмитрия Крутого, после отмены роуминга внутри союзного государства тарифы хоть и не станут полностью идентичны, однако разница между ними будет чисто символической.

      “... такая договоренность существует”, — сказал Крутой в интервью телеканалу “Беларусь 1”, добавив, что “тарифы, по которым граждане смогут, в том числе поздравлять друг друга на Новый год, ... будут очень-очень близкими”. По словам белорусского вице-премьера, они “будут отличаться на символические абсолютно величины”, а “роуминг умрет”.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, по словам министра экономического развития России Максима Орешкина, окончательно сломать стену роуминга Москва и Минск смогут после пакетного соглашения по интеграции двух стран.

      Рубрики: Европа, Технологии и IT

      Метки: Россия, Белоруссия, сотовая связь, роуминг, отмена роуминга, Дмитрий Крутой, пакетное соглашение

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