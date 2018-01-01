Тяжелое решение: Козак объяснил, почему Москва согласилась выплатить Киеву $2,9 млрд

Ранее вице-премьер назвал эту выплату "каплей в море".

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика"“2,9 миллиарда долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо”, - прокомментировал вице-премьер Дмитрий Козак в эфире телеканала “Россия-1” принятое Москвой решение о выплате “Нафтогазу” суммы, присужденной Стокгольмским арбитражем.Ранее вице-премьер назвал эти деньги “каплей в море” по сравнению с потенциальными рисками для России. Дмитрий Козак также пояснил, что Россия заинтересована в сохранении украинского транзита с точки зрения диверсификации маршрутов поставок.“Чем больше маршрутов, тем надежнее поставки на случай аварийных ситуаций, все может быть”, - отметил вице-премьер, подчеркнув, что в случае, если выработанная схема подтвердит свою надежность, сотрудничество в подобном формате может быть пролонгировано.Между тем, в Вене продолжаются переговоры по вопросу поставок газа. Как писали ранее “Вести. Экономика”, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва и Киев с 1 января 2020 года обнуляют взаимные претензии. Стороны согласились отказаться от исков без окончательного вердикта и подписать мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в $7,4 млрд.Для продолжения транзита газа через Украину "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом Украины" - договор о бронировании мощностей для транзита.