ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Тяжелое решение: Козак объяснил, почему Москва согласилась выплатить Киеву $2,9 млрд

      03:38Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" Ранее вице-премьер назвал эту выплату "каплей в море".

      “2,9 миллиарда долларов для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение, но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимо”, - прокомментировал вице-премьер Дмитрий Козак в эфире телеканала “Россия-1” принятое Москвой решение о выплате “Нафтогазу” суммы, присужденной Стокгольмским арбитражем.

      Ранее вице-премьер назвал эти деньги “каплей в море” по сравнению с потенциальными рисками для России. Дмитрий Козак также пояснил, что Россия заинтересована в сохранении украинского транзита с точки зрения диверсификации маршрутов поставок.

      “Чем больше маршрутов, тем надежнее поставки на случай аварийных ситуаций, все может быть”, - отметил вице-премьер, подчеркнув, что в случае, если выработанная схема подтвердит свою надежность, сотрудничество в подобном формате может быть пролонгировано.

      Между тем, в Вене продолжаются переговоры по вопросу поставок газа. Как писали ранее “Вести. Экономика”, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Москва и Киев с 1 января 2020 года обнуляют взаимные претензии. Стороны согласились отказаться от исков без окончательного вердикта и подписать мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий в $7,4 млрд.

      Для продолжения транзита газа через Украину "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом Украины" - договор о бронировании мощностей для транзита.



      Рубрики: Энергетика

      Метки: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз, Дмитрий Козак, газовые переговоры, Александр Новак, Стокгольмский арбитраж

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить