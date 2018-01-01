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      Деньги кончились: продажи льготных билетов в ДФО приостановлены

      03:44Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" "Аэрофлот" пояснил это израсходованием полученных от государства средств.

      Фото: Fedor Leukhin/ Wikimedia commons

      Льготных билетов не будет - деньги кончились. Аэрофлот с 28 декабря приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток. Авиакомпания объяснила это тем, что выделенные государством средства израсходованы.

      Продажи льготных билетов стартовали 20 декабря. Спецтарифы действовали на прямые рейсы на Дальний Восток, в Симферополь и в Калининград. Воспользоваться ими могли студенты, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

      На поддержку льготных перевозок в этом году выделили 3,8 млрд. Как писали ранее “Вести. Экономика”, в следующем году на эти цели планируют направить на 2 млрд руб. больше.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Россия, Дальний Восток, Аэрофлот, Калининград, Симферополь, субсидирование авиаперевозок, льготные тарифы

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