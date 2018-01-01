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      В России планируют создать отдельную авиакомпанию для ДФО

      03:49Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" Инициаторы проекта полагают, что компания с госучастием сможет обеспечить доступные цены на перелеты на регулярной основе.

      Фото: kuhnmi/ Flickr

      По информации “Известий” власти рассматривают и другой способ приблизить Дальний Восток. Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией “Ростех”, якобы прорабатывают вариант создания отдельного перевозчика, который должен решить проблему транспортной доступности региона.

      Правда, в Минфине вопрос издания о проекте переадресовали в Минтранс, а там - в Минпромторг.

      Само издание ссылается на письмо заместителя министра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову (документ есть в распоряжении редакции).

      “Ранее сенатор Иван Абрамов обратился к заместителю председателя правительства Максиму Акимову с просьбой обратить внимание ведомств на проблему транспортной доступности на Дальнем Востоке”, - сообщает издание, отмечая, что ситуация усложнилась в 2015 году после ухода с рынка авиакомпании “Трансаэро” и усугубилась в в 2017-ом, когда прекратила свою деятельность “ВИМ-Авиа”. Эта компания осуществляла значительную часть рейсов в регион. Затем на рынке перевозок из центральной части страны в ДФО и обратно, конечно, появились другие компании, однако авиабилеты ощутимо подорожали.

      По мнению сенатора плоские тарифы на авиаперелеты до конца проблему решить не могут: количество билетов ограничено и они расходятся за считанные дни. Как писали ранее “Вести. Экономика”, “Аэрофлот”, начавший 20 декабря продажу билетов по льготным тарифам, 28 уже приостановил ее, объяснив израсходованием выделенных государством средств.

      Абрамов полагает, что компания с госучастием сможет гарантировать пассажирам доступные цены на регулярной основе. “Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году”, - заявил сенатор “Известиям”.

      Однако ряд экспертов к инициативе относятся скептически, отмечая, полагая, что логичнее развивать имеющийся механизм субсидирования.

      “Не составляет большого труда без создания новой компании увеличить объем этой материальной помощи и распространять ее на более широкие круги населения. Все механизмы есть. Любая российская авиакомпания может заявиться для участия в программе субсидирования перевозок”, - заявил газете исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, отметив, что рыночным решением станет развитие экономики региона, что повысит его привлекательность.

      По словам Пантелеева, авиакомпании всегда идут вслед за деньгами: как только появится платежеспособный спрос, возникнет масштабное предложение. Пока же наблюдается отток населения из региона и вряд ли развитие авиасообщения позволит привлечь туда масштабные инвестиции.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Россия, Совет Федерации, ВТБ, Минпромторг, Минфин, Минтранс, ДФО, субсидирование авиаперевозок, "Ростех", авиаперевозчик с госучастием, Иван Абрамов

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