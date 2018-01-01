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      Промпроизводство Кореи перешло к росту

      04:25Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" Основными драйверами стали сфера услуг и розничные продажи.

      Рост промышленного производства в Южной Корее ускорился в ноябре, чему, как свидетельствует официальная статистика, способствовала положительная (хоть и слабая) динамика в сфере услуг.

      По данным Статистического управления Кореи, в ноябре рост составил 0,4% в годовом эквиваленте. Таким образом, наблюдается восстановление после октябрьского снижения на 0,4%. Кроме того, как отмечает Yonhap, в ноябре наблюдался рост розничных продаж и инвестиций по сравнению с предыдущим месяцем.

      Согласно опубликованным данным, производство в горнодобывающей, обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях сократилось на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Зато сфера услуг продемонстрировала рост на 1,4%.

      Розничные продажи в ноябре выросли на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Основными драйверами стали рост продаж автомобилей и одежды.

      Инвестиции в производственные мощности в ноябре выросли на 1,1% по сравнению с октябрем на фоне роста импорта авиационной техники.

      В корейском статуправлении отмечают, что несмотря на положительные результаты, позитивная динамика крайне слаба. Между тем, официальный Сеул, как писали ранее “Вести. Экономика”, уже задал весьма оптимистичный курс: по словам вице-премьера страны, экономический рост в 2020 году должен составить как минимум 2,4%.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: розничные продажи, промпроизводство, Южная Корея, горнодобывающий сектор, сфера услуг, инвестиции в производственные мощности

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