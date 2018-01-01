Советники главы Гонконга массово пытаются уйти в отставку

Однако административный секретарь китайского Специального административного района не дает чиновникам уйти.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика"Члены Исполнительного совета Гонконга пытаются в массовом порядке уйти в отставку, сообщает South China Morning Post. Однако гонконгский лидер, Кэрри Лам, не согласовала это, сославшись на минимальную роль чиновников в развернувшемся политическом кризисе.По словам исполнительного советника Регины Ип-Лау, движение против конкретного законопроекта в Гонконге уже трансформировалось в более масштабную кампанию за демократию и независимое расследование действий полиции в отношении протестов. Это - самая масштабная кампания в Гонконге с момента его возвращения под руку Пекина в 1997 году.Для того, чтобы остановить волну протестов, члены Исполнительного совета (он состоит из 15 основных должностных лиц и 14 неофициальных членов) были готовы заявить о коллективной отставке. По их мнению, это могло бы успокоить демонстрантов. Но Лам посчитала иначе.“Исполнительный секретарь сказала, что мы находимся на периферии, просто давая советы. По ее словам, кто-то должен будет понести ответственность за происходящее, но речь идет не об участниках Исполнительного совета”, - сообщила газете чиновница.