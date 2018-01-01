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      Советники главы Гонконга массово пытаются уйти в отставку

      04:31Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" Однако административный секретарь китайского Специального административного района не дает чиновникам уйти.

      Члены Исполнительного совета Гонконга пытаются в массовом порядке уйти в отставку, сообщает South China Morning Post. Однако гонконгский лидер, Кэрри Лам, не согласовала это, сославшись на минимальную роль чиновников в развернувшемся политическом кризисе.

      По словам исполнительного советника Регины Ип-Лау, движение против конкретного законопроекта в Гонконге уже трансформировалось в более масштабную кампанию за демократию и независимое расследование действий полиции в отношении протестов. Это - самая масштабная кампания в Гонконге с момента его возвращения под руку Пекина в 1997 году.

      Для того, чтобы остановить волну протестов, члены Исполнительного совета (он состоит из 15 основных должностных лиц и 14 неофициальных членов) были готовы заявить о коллективной отставке. По их мнению, это могло бы успокоить демонстрантов. Но Лам посчитала иначе.

      “Исполнительный секретарь сказала, что мы находимся на периферии, просто давая советы. По ее словам, кто-то должен будет понести ответственность за происходящее, но речь идет не об участниках Исполнительного совета”, - сообщила газете чиновница.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Гонконг, отставка, массовые беспорядки, Кэрри Лам, Исполнительный совет Гонконга

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