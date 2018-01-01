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      Мог ли Минфин сдержать укрепление рубля?

      07:35Распечатать

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" Укрепление рубля, незаметно перешедшее в ослабление, в последние две торговые сессии, может быть связано с бюджетными потоками.

      Министерство финансов под конец года распределяет бюджетные остатки, и у компаний появляются свободные деньги, которые сейчас по назначению все равно использовать не получится.

      Поэтому вполне возможен вариант, при котором эти средства были направлены на покупку валюты, что и вызвало скачок курса в эти дни. Тем более, что покупка валюты могла осуществляться синхронно и на тонком рынке.

      Для выполнения плана, Минфин должен потратить еще около 2 триллионов рублей, пишут различные издания со ссылкой на мнения аналитиков.

      Других серьезных факторов, которые могли бы негативно повлиять на котировки российской валюты сейчас просто нет. На мировых рынках царит оптимизм, а отсутствие объемов делает рост котировок различных активов еще более сильным.

      Достаточно сказать, что американские индексы несколько сессий подряд обновляли исторические максимумы, да и цены на нефть уверенно движутся вверх. Баррель североморской смеси Brent превысил отметку в $68 за баррель.

      Ранее "Вести. Экономики" писали, что еще одной причиной ослабления рубля могло стать повышение маржинальных требований Московской биржей для большинства инструментов на период праздников. Таким образом, многие участники торгов вынуждены были закрывать свои позиции, направленные на укрепление рубля.

      В остальном, перспективы рубля остаются достаточно позитивными. Большинство западных банков делают ставку на рублевые активы в 2020 году. Более того, опрос Bloomberg показал, что многие управляющие считают рубль лучшей валютой следующего года.

      Все классы активов на развивающихся рынках - валюты, акции и облигации - восстанавливались в этом году после максимальных за три года потерь в 2018 году, получая поддержку от снижения ставок, предпринятого глобальными центробанками во главе с ФРС для поддержания экономического роста.

      Рубль, показывающий лучшую динамику в EM в этом году, занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 год, обойдя бразильский реал, тогда как Индонезия стала фаворитом в плане облигаций и акций.

      Рубрики: Валютный рынок, Правительство, Парламент

      Метки: рубль, Минфин, валюты, валютный рынок, Московская биржа, emerging markets

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