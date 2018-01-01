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      Госдеп пояснил, как будут действовать санкции против "Северного потока-2"

      06:31Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" Получается, что у компаний, участвующих в проекте, есть месяц на то, чтобы выйти из него.

      Фото: Stefan Sauer/ dpa

      У компаний, задействованных в проекте "Северный поток-2", все же есть время до 20-го января, чтобы успеть достроить газопровод без риска попасть под американские санкции. Это следует из пояснений, которые опубликовал Госдепартамент США.

      Там указано, что Вашингтон начнет применять карательные меры через 30 дней после подписания Дональдом Трампом оборонного бюджета, который и содержит санкции против газопровода. А свою подпись под документом американский лидер поставил 20 декабря.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, сразу после этого швейцарская компания "Allseas", которая занимается укладкой труб на морском участке, приостановила работы и отозвала задействованные в проекте суда.

      А в российском Минэнерго уже подготовились к тому, что "Северный поток - 2" заработает до конца 2020-го, а не нынешнего года, как предполагалось ранее. Это - в том случае, если завершать работы придётся без участия иностранных подрядчиков. Для этого в ближайшие несколько месяцев в России проведут соответствующие организационные работы. Как сообщал наш портал, один из вариантов - достроить газопровод можно будет при помощи судна "Академик Черский", который сейчас находится в порту Находки.

      Рубрики: Энергетика, Европа, США и Канада

      Метки: США, Россия, санкции, Allseas, Германия, "Северный поток-2"

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