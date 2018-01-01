ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Пентагон заявил о готовности к дополнительным действиям на Ближнем Востоке

      07:19Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика" Глава американского военного ведомства Марк Эспер отметил, что предыдущие удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии были удачными.

      Фото: PxHere

      США готовы ударить вновь, если потребуется. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер после серии авиаатак по объектам в Сирии и Ираке.

      Ранее в Пентагоне заявили, что нанесли удары по позициям группировки "Катаиб Хезболлах" в ответ на нападения ее членов вблизи иракской базы около Киркука. По данным ведомства, жертвой стал гражданин США, еще четверо американских военнослужащих получили ранения. Как заявил Марк Эспер, он уже обсудил с президентом дополнительные меры в случае необходимости.

      “Министерство обороны предприняло наступательные действия для сохранения безопасности нашего персонала и наших интересов в Ираке. Среди атакованными нами точек - три цели в Западном Ираке и две цели в Восточной Сирии. Все удары были успешны. В нашем разговоре с президентом мы обсудили другие варианты. Мы не будем бояться снова действовать в рамках политики сдерживания”, - заявил Эспер.

      О погибших в своих сводках Пентагон не сообщает. За них это сделали представители шиитского народного ополчения Ирака. По их данным в результате американских авиаударов погибло 25 человек, еще 51 получил ранения. Многие пострадавшие - в тяжелом состоянии. В парламенте Ирака призывают принять решение о срочном выводе всех иностранных сил с территории страны.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Иран, Сирия, Пентагон, авиаудары, Марк Эспер

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить