Пентагон заявил о готовности к дополнительным действиям на Ближнем Востоке

Глава американского военного ведомства Марк Эспер отметил, что предыдущие удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии были удачными.

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Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика"США готовы ударить вновь, если потребуется. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер после серии авиаатак по объектам в Сирии и Ираке.Ранее в Пентагоне заявили, что нанесли удары по позициям группировки "Катаиб Хезболлах" в ответ на нападения ее членов вблизи иракской базы около Киркука. По данным ведомства, жертвой стал гражданин США, еще четверо американских военнослужащих получили ранения. Как заявил Марк Эспер, он уже обсудил с президентом дополнительные меры в случае необходимости.“Министерство обороны предприняло наступательные действия для сохранения безопасности нашего персонала и наших интересов в Ираке. Среди атакованными нами точек - три цели в Западном Ираке и две цели в Восточной Сирии. Все удары были успешны. В нашем разговоре с президентом мы обсудили другие варианты. Мы не будем бояться снова действовать в рамках политики сдерживания”, - заявил Эспер.О погибших в своих сводках Пентагон не сообщает. За них это сделали представители шиитского народного ополчения Ирака. По их данным в результате американских авиаударов погибло 25 человек, еще 51 получил ранения. Многие пострадавшие - в тяжелом состоянии. В парламенте Ирака призывают принять решение о срочном выводе всех иностранных сил с территории страны.