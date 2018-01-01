Топ-10 регионов России по популярности шампанского в новогодние праздники

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В ФРС заявили об обратном эффекте от действий Трампа
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Мог ли Минфин сдержать укрепление рубля?
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Пентагон заявил о готовности к дополнительным действиям на Ближнем Востоке
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Госдеп пояснил, как будут действовать санкции против "Северного потока-2"
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Советники главы Гонконга массово пытаются уйти в отставку
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В России планируют создать отдельную авиакомпанию для ДФО
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Деньги кончились: продажи льготных билетов в ДФО приостановлены
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Тяжелое решение: Козак объяснил, почему Москва согласилась выплатить Киеву $2,9 млрд
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Алло, Белоруссия? Стала известна дата отмены роуминга между странами
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Прогноз: рубль озадачат – не ответит ли Chrysler за "Северный поток-2"
29.12 13:04
Экономика России перед Первой мировой
28.12 16:40
Климатические изменения: повод для наживы или стимул для решения реальных проблем?
28.12 11:57
ФРС: нефтесервисные компании США планируют сокращение расходов в 2020 году
27.12 23:47
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27.12 21:38
Германия ввела безусловный базовый доход?
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Финансовый директор Domino's Pizza Group утонул на отдыхе
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Профицит бюджета Белоруссии по итогам 11 месяцев составил 3,2% ВВП
27.12 18:14
Непреднамеренные последствия антисирийских санкций США
27.12 18:02
Стоимость жилья в новостройках России выросла в 2019 году в среднем на 8%
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Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз
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Рынок США: Amazon продолжает дорожать
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Премьер-министр Украины заявил о продолжении переговоров с Россией по газу
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Банки сокращают рабочие места максимальными темпами с 2015 года
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Еврокомиссия подтвердила выделение оператора ГТС Украины в отдельную компанию
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Власти РФ рассматривают возможность выхода из сделки ОПЕК+
27.12 16:41
В 2020 году в Москве построят 65 домов по программе реновации
27.12 16:40
Си Цзиньпин обращается к финансовым экспертам для борьбы с финансовыми рисками
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ОАК планирует произвести 20 самолетов SSJ100 в следующем году
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Власти США смогут отслеживать каждый дрон на территории страны
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Кабмин Украины передал на приватизацию более 500 госпредприятий на $500 млн
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Растет доля россиян с кредитами в нескольких банках
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Смартфоны стали самыми популярными новогодними подарками в России
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За последние девять лет в Москве создано 600 тысяч рабочих мест
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Как Трамп сам придумал себе головную боль
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Украине впервые выплачен штраф за полет в Крым
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Филиппины запретили въезд двум сенаторам США
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Рубрики: Стиль жизни
Метки: рейтинг, потребление, алкоголь, регионы, шампанское, регионы России
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