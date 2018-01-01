Топ-10 регионов России по популярности шампанского в новогодние праздники

Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.

1. Ненецкий АО Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники : 4,31 бокалов на человека



Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка : 26.1%



По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала.



Безусловно, и в этом регионе есть люди, которые не пьют шампанское совсем или очень мало, но общая статистика говорит о его лидерстве с заметным отрывом. : 4,31 бокалов на человека: 26.1%По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала.Безусловно, и в этом регионе есть люди, которые не пьют шампанское совсем или очень мало, но общая статистика говорит о его лидерстве с заметным отрывом.

2. Мурманская область Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники : 3,82 бокалов на человека



Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка : 26.0%



Эксперты полагают, что объяснение популярности шампанского можно искать в структуре населения. Игристое вино чаще потребляют молодые люди, а в северных регионах и крупных и богатых городах из-за трудовой миграции таких много. : 3,82 бокалов на человека: 26.0%Эксперты полагают, что объяснение популярности шампанского можно искать в структуре населения. Игристое вино чаще потребляют молодые люди, а в северных регионах и крупных и богатых городах из-за трудовой миграции таких много.

3. Камчатский край Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники : 3,69 бокалов на человека



Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка : 19.5%



На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них - Ингушетии и Чечне - потребление почти нулевое.



Чтобы оценить масштаб, можно сказать, что в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. И то, возможно, это потребление не местным населением, а приезжими в гостиницах и ресторанах. : 3,69 бокалов на человека: 19.5%На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них - Ингушетии и Чечне - потребление почти нулевое.Чтобы оценить масштаб, можно сказать, что в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. И то, возможно, это потребление не местным населением, а приезжими в гостиницах и ресторанах.

4. Сахалинская область Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники : 3,64 бокалов на человека



Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка : 17.7%



Среди регионов, где отмечается низкий уровень употребления шампанского - северокавказские регионы.



В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии продажи шампанского выше (0,23, 0,46 и 0,5 соответственно), но все равно ощутимо ниже среднероссийских значений. Низкое потребление шампанского в северокавказских регионах главным образом объясняется особенностями менталитета жителей. : 3,64 бокалов на человека: 17.7%Среди регионов, где отмечается низкий уровень употребления шампанского - северокавказские регионы.В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии продажи шампанского выше (0,23, 0,46 и 0,5 соответственно), но все равно ощутимо ниже среднероссийских значений. Низкое потребление шампанского в северокавказских регионах главным образом объясняется особенностями менталитета жителей.

5. Московская область Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники : 3,59 бокалов на человека



Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка : 20.5%



В среднем в России за зимние праздники люди выпивают примерно по два бокала шампанского. При этом в 30 регионах потребление выше среднероссийского. : 3,59 бокалов на человека: 20.5%В среднем в России за зимние праздники люди выпивают примерно по два бокала шампанского. При этом в 30 регионах потребление выше среднероссийского.

6. Санкт-Петербург Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники : 3,56 бокалов на человека



Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка : 23.3%



На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них - Ингушетии и Чечне - потребление почти нулевое.



Чтобы оценить масштаб, можно сказать, что в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. И то, возможно, это потребление не местным населением, а приезжими в гостиницах и ресторанах. : 3,56 бокалов на человека: 23.3%На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них - Ингушетии и Чечне - потребление почти нулевое.Чтобы оценить масштаб, можно сказать, что в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. И то, возможно, это потребление не местным населением, а приезжими в гостиницах и ресторанах.

7. Севастополь Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники : 3,53 бокалов на человека



Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка : 16.5%



Обратная ситуация (шампанское пьют относительно равномерно в течение всего года, а не только в Новый год) наблюдается в Севастополе, Краснодарском крае, Сахалинской, Магаданской и Волгоградской областях.



Круглогодичная популярность шампанского в Севастополе и на Кубани объясняется большим числом туристов и развитием местного виноделия - отдыхающие заметно увеличивают потребление игристого вина в летние месяцы. : 3,53 бокалов на человека: 16.5%Обратная ситуация (шампанское пьют относительно равномерно в течение всего года, а не только в Новый год) наблюдается в Севастополе, Краснодарском крае, Сахалинской, Магаданской и Волгоградской областях.Круглогодичная популярность шампанского в Севастополе и на Кубани объясняется большим числом туристов и развитием местного виноделия - отдыхающие заметно увеличивают потребление игристого вина в летние месяцы.

8. ЯНАО Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники : 3,53 бокалов на человека



Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка : 26.0%



Объем потребления шампанского рассчитывался на основе месячной статистки Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, опубликованной Росстатом.



Потребление в новогодние праздники (декабрь и январь) рассчитывалось как разница между продажей в двух новогодних месяцах и среднемесячной (в феврале-ноябре).



Удельный показатель дан в расчете на взрослое население. Показатель потребления приведен в объеме бокалов (150 миллилитров). : 3,53 бокалов на человека: 26.0%Объем потребления шампанского рассчитывался на основе месячной статистки Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, опубликованной Росстатом.Потребление в новогодние праздники (декабрь и январь) рассчитывалось как разница между продажей в двух новогодних месяцах и среднемесячной (в феврале-ноябре).Удельный показатель дан в расчете на взрослое население. Показатель потребления приведен в объеме бокалов (150 миллилитров).

9. Магаданская область Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники : 3,50 бокалов на человека



Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка : 18.4%



Отдельный интерес вызывает разница в популярности шампанского в различных регионах России. Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что цифры по покупкам игристого вина на празднование Нового года кратно отличается у регионов-лидеров и регионов из нижней части списка. : 3,50 бокалов на человека: 18.4%Отдельный интерес вызывает разница в популярности шампанского в различных регионах России. Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что цифры по покупкам игристого вина на празднование Нового года кратно отличается у регионов-лидеров и регионов из нижней части списка.

10. Хабаровский край Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники : 3,22 бокалов на человека



Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 20.0%



По статистике, в России за год продается около 215 миллионов бутылок шампанского, что примерно составляет две на каждого взрослого гражданина.



Популярность игристого вина растет примерно на 2-3% год от года. При этом, по расчетам экспертов РИА Новости, в новогодние праздники потребляется 24% всего шампанского за год. : 3,22 бокалов на человека20.0%По статистике, в России за год продается около 215 миллионов бутылок шампанского, что примерно составляет две на каждого взрослого гражданина.Популярность игристого вина растет примерно на 2-3% год от года. При этом, по расчетам экспертов РИА Новости, в новогодние праздники потребляется 24% всего шампанского за год.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 регионах России, где шампанское пользуется самой большой популярностью на новогодние праздники.