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      Топ-10 регионов России по популярности шампанского в новогодние праздники

      07:41Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Россияне в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского, а лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости.

      Ниже мы расскажем о 10 регионах России, где шампанское пользуется самой большой популярностью на новогодние праздники.

      1. Ненецкий АО

      Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники: 4,31 бокалов на человека

      Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 26.1%

      По данным статистики, лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала.

      Безусловно, и в этом регионе есть люди, которые не пьют шампанское совсем или очень мало, но общая статистика говорит о его лидерстве с заметным отрывом.

      2. Мурманская область

      Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники: 3,82 бокалов на человека

      Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 26.0%

      Эксперты полагают, что объяснение популярности шампанского можно искать в структуре населения. Игристое вино чаще потребляют молодые люди, а в северных регионах и крупных и богатых городах из-за трудовой миграции таких много.

      3. Камчатский край

      Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники: 3,69 бокалов на человека

      Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 19.5%

      На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них - Ингушетии и Чечне - потребление почти нулевое.

      Чтобы оценить масштаб, можно сказать, что в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. И то, возможно, это потребление не местным населением, а приезжими в гостиницах и ресторанах.

      4. Сахалинская область

      Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники: 3,64 бокалов на человека

      Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 17.7%

      Среди регионов, где отмечается низкий уровень употребления шампанского - северокавказские регионы.

      В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии продажи шампанского выше (0,23, 0,46 и 0,5 соответственно), но все равно ощутимо ниже среднероссийских значений. Низкое потребление шампанского в северокавказских регионах главным образом объясняется особенностями менталитета жителей.

      5. Московская область

      Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники: 3,59 бокалов на человека

      Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 20.5%

      В среднем в России за зимние праздники люди выпивают примерно по два бокала шампанского. При этом в 30 регионах потребление выше среднероссийского.

      6. Санкт-Петербург

      Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники: 3,56 бокалов на человека

      Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 23.3%

      На другом полюсе рейтинга расположились республики Северного Кавказа. Причем в двух из них - Ингушетии и Чечне - потребление почти нулевое.

      Чтобы оценить масштаб, можно сказать, что в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. И то, возможно, это потребление не местным населением, а приезжими в гостиницах и ресторанах.

      7. Севастополь

      Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники: 3,53 бокалов на человека

      Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 16.5%

      Обратная ситуация (шампанское пьют относительно равномерно в течение всего года, а не только в Новый год) наблюдается в Севастополе, Краснодарском крае, Сахалинской, Магаданской и Волгоградской областях.

      Круглогодичная популярность шампанского в Севастополе и на Кубани объясняется большим числом туристов и развитием местного виноделия - отдыхающие заметно увеличивают потребление игристого вина в летние месяцы.

      8. ЯНАО

      Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники: 3,53 бокалов на человека

      Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 26.0%

      Объем потребления шампанского рассчитывался на основе месячной статистки Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, опубликованной Росстатом.

      Потребление в новогодние праздники (декабрь и январь) рассчитывалось как разница между продажей в двух новогодних месяцах и среднемесячной (в феврале-ноябре).

      Удельный показатель дан в расчете на взрослое население. Показатель потребления приведен в объеме бокалов (150 миллилитров).

      9. Магаданская область

      Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники: 3,50 бокалов на человека

      Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 18.4%

      Отдельный интерес вызывает разница в популярности шампанского в различных регионах России. Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что цифры по покупкам игристого вина на празднование Нового года кратно отличается у регионов-лидеров и регионов из нижней части списка.

      10. Хабаровский край

      Количество шампанского, выпитого на новогодние праздники: 3,22 бокалов на человека

      Доля шампанского в годовом потреблении этого напитка: 20.0%

      По статистике, в России за год продается около 215 миллионов бутылок шампанского, что примерно составляет две на каждого взрослого гражданина.

      Популярность игристого вина растет примерно на 2-3% год от года. При этом, по расчетам экспертов РИА Новости, в новогодние праздники потребляется 24% всего шампанского за год.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, потребление, алкоголь, регионы, шампанское, регионы России

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