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      Tesla поставила клиентам первые Model 3 "Made in China"

      07:49Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Машины, выпущенные на шанхайской Gigafactory, получат первые 15 покупателей.

      Фото: Tesla China/Twitter

      Tesla перелистнула новую страницу своей истории: в понедельник компания осуществляет первые поставки своих автомобилей, произведенных в Китае.

      "Сегодня Tesla поставит первую китайскую Model 3 с завода Gigafactory в Шанхае, - говорится в сообщении компании в "Твиттере". - 15 клиентов, которые должны получить свои Model 3 первыми, - это сотрудники Tesla". В честь этого события компания даже организовала "торжественную церемонию доставки".

      Шанхайская Gigafactory стала первым заводом Tesla за пределами США, и, как ожидается, его запуск значительно увеличит продажи в Китае, который, по мнению руководства компании, может стать крупнейшим рынком для Model 3. Tesla планирует уже в ближайшее время начать производить на китайском предприятии 1 тыс. автомобилей в неделю, в конечном итоге увеличив годовой объем производства до 150 тыс. единиц.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", на прошлой неделе Tesla подтвердила, что привлекла миллиардное финансирование от китайских кредиторов. Речь идет о залоговых кредитах на 9 млрд юаней ($1,29 млрд), а также необеспеченных займах на 2 млрд юаней. Все средства предназначаются для завершения строительства шанхайского предприятия и его развития.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: Китай, Шанхай, Tesla, Model 3, Gigafactory, китайская Tesla

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