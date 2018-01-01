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      Президент Тайваня заявила о возможности переговоров с Китаем

      14:29Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Президент Тайваня Цай Инвэнь предупредила избирателей острова, что демократия находится под угрозой со стороны Пекина. При этом она сказала, что, по ее мнению, есть шанс на примирение через пролив в обозримом будущем, но не уточнила, как это может произойти, пишет South China Morning Post.

      Президент Тайваня Цай Инвэнь. Фото: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO

      "Если мы сможем укрепить внутреннее единство, чтобы совместно справиться с текущей ситуацией по обе стороны Тайваньского пролива и продемонстрировать нашу решимость отстаивать наш национальный суверенитет, стремясь сохранить мир и стабильность через пролив, я считаю, что пекинским властям в конечном счете придется иметь дело с Тайванем", - заявила Цай.

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      "На данный момент для нас важнее всего поддерживать и защищать наш суверенитет, особенно после того, как [председатель КНР] Си Цзиньпин предложил в начале этого года "одну страну, две системы" в качестве формулы для переговоров об объединении через пролив. Для тайваньского народа очень важно сохранить наш суверенитет и предотвратить аннексию Тайваня", - подчеркнула она.

      Китай считает Тайвань своей "непокорной провинцией", которая не может иметь собственных международных отношений. Тем не менее островное государство стремится отстаивать свою независимость.

      В течение семи десятилетий Китай и Тайвань поддерживали нелегкое перемирие после раскола в финале разрушительной гражданской войны в 1949 г. Объединение является долгосрочной целью правящей Коммунистической партии Китая.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в октябре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что решение "тайваньского вопроса" является главным национальным интересом страны и никакие силы не могут помешать "воссоединению" Китая.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, Тайвань, Цай Инвэнь

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