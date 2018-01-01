В ФРС заявили об обратном эффекте от действий Трампа

Исследование, проведенное экспертами Федрезерва, показало, что использование пошлин как инструмента поддержки американских производителей, наоборот, привело к потере рабочих мест и росту цен.

Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика"."Мы находим, что тарифы 2018 г. связаны с сокращением занятости в промышленности и ростом цен производителей", - говорится в статье экономистов ФРС Аарона Флаэна и Джастин Пирс.Пошлины действительно снизили конкуренцию для некоторых отраслей на внутреннем рынке США. Однако, как отмечают эксперты, эффект был нивелирован ростом затрат на сырье, а также ответными пошлинами."Хотя долгосрочные эффекты тарифов могут отличаться от тех, которые оцениваем мы, результаты показывают, что тарифы до сих пор не привели к увеличению активности в производственном секторе США", - говорится в исследовании.Экономисты отмечают, что при учете того, насколько сейчас распространены глобальные цепочки поставок, систему "зуб за зуб" лучше оставить в прошлом.В первую десятку обрабатывающих отраслей, пострадавших от ответных иностранных тарифов, вошли производители магнитных и оптических носителей, изделий из кожи, алюминиевого листа, железа и стали, автомобилей, бытовой техники, лесопильной продукции, аудио- и видеоаппаратуры, пестицидов и компьютерной техники.От повышения цен пострадали алюминиевая отрасль в целом (как производство первичного металла, так и вторичная выплавка, прокат), стальной прокат, производство архитектурных сплавов, транспортного оборудования, автомобилей и бытовой техники.В исследовании экономистов ФРС не оценивается влияние политики Трампа на доверие бизнеса и создание неопределенности в отношении международной торговой политики США. Однако многие эксперты, как отмечает MarketWhatch, видят именно в этой неопределенности ту движущую силу, которая влечет за собой сокращение инвестиций в бизнес в этом году.В исследовании также не называются конкретные компании, пострадавшие от 18-месячного торгового противостояния между США и КНР. Однако, как отмечает MarketWhatch, в списке особенно уязвимых - производители полупроводников и электроники, такие как NVIDIA, Micron Technology и Intel.