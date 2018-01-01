6 главных событий недели в экономике

В последние дни года в России будет опубликована важная статистика, а в самом начале нового года рынки будут закрыты в связи с праздниками. В конце недели нас ждет протокол декабрьского заседания ФРС.

Понедельник, 30 декабря

РФ опубликует следующую статистику

Вторник, 31 декабря

Рынки РФ закрыты

РФ опубликует следующую статистику:

Среда, 1 января , четверг, 2 января

Рынки РФ закрыты в связи с новогодними праздниками

Пятница, 3 января

Протокол декабрьского заседания ФРС

Ежегодная встреча Американской экономической ассоциации с участием экс-председателя ФРC Джанет Йеллен