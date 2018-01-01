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      6 главных событий недели в экономике

      08:21Распечатать

      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". В последние дни года в России будет опубликована важная статистика, а в самом начале нового года рынки будут закрыты в связи с праздниками. В конце недели нас ждет протокол декабрьского заседания ФРС.

      Ниже мы расскажем о главных событиях предстоящей недели.

      Понедельник, 30 декабря

      РФ опубликует следующую статистику:

      - Уточненная оценка ВВП за третий квартал

      - PMI обрабатывающих отраслей за декабрь

      Вторник, 31 декабря

      Рынки РФ закрыты

      РФ опубликует следующую статистику:

      - Инфляция за декабрь

      - PMI сферы услуг за декабрь

      - Уточненные данные о платежном балансе за третий квартал

      Среда, 1 января , четверг, 2 января

      Рынки РФ закрыты в связи с новогодними праздниками

      Пятница, 3 января

      Протокол декабрьского заседания ФРС

      Как ранее писали Вести.Экономика, в 2019 г. FOMC трижды снизил базовую ставку, несмотря на серьезные расхождения в позициях руководителей ФРС относительно ее дальнейшего изменения.

      Некоторые из членов FOMC ставили под сомнение необходимость снижения ставки, другие заявляли о необходимости более агрессивного смягчения политики. Так или иначе, к концу этого года руководители Федрезерва сошлись во мнениях, единогласно проголосовав за сохранение ставки на текущем уровне (1,5-1,75%) на декабрьском заседании.

      Ежегодная встреча Американской экономической ассоциации с участием экс-председателя ФРC Джанет Йеллен

      Американская экономическая ассоциация — организация учёных-экономистов, возникшая в 1885 году по инициативе американского экономиста Ричарда Эли.

      Ежегодная конференция Американской экономической ассоциации в этом году состоится в Сан-Диего.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Россия, статистика, ФРС, рейтинг, события, праздники

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