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      Пекин будет следить за влиянием оборонного бюджета США на китайские компании

      11:30Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин будет следить за влиянием законопроекта об оборонном бюджете США на китайские компании и примет все необходимые меры для защиты их интересов, сообщает South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/MARK SCHIEFELBEIN/POOL

      Министерство раскритиковало американский законопроект об оборонном бюджете (National Defence Authorisation Act, NDAA) на 2020 финансовый год как "полный политических предубеждений" против китайских компаний.

      Проект оборонного бюджета на $738 млрд предусматривает меры по укреплению связей Вашингтона с Тайванем и замедлению снятия санкций с китайского технологического гиганта Huawei.

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      "Положения, ограничивающие закупку китайской продукции и вводящие санкции в отношении некоторых китайских компаний, являются свидетельством вмешательства правительства [США] в нормальные корпоративные операции”, - заявил на прошлой неделе официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на брифинге для СМИ в Пекине.

      "Это идет вразрез с их пропагандой справедливой, взаимовыгодной и свободной торговли, подрывает международный торговый порядок и ставит под угрозу глобальную цепочку поставок", - добавил он.

      Как сообщали "Вести.Экономика", США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

      На отдельном брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что законопроект об оборонном бюджете США имеет "менталитет холодной войны", а положения, касающиеся Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, идут вразрез с политикой одного Китая и представляют собой "грубое вмешательство" во внутренние дела страны.

      "Мы призываем США отказаться от своего менталитета и гегемонии времен "холодной войны", немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и заморозить положения, связанные с Китаем", - подчеркнул он.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, Huawei, оборонный бюджет, Гао Фэн

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