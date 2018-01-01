ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Китай запустит реформу госпредприятий в 2020 году

      10:14Распечатать
      Москва, 30 декабря - "Вести.Экономика". Комитет по контролю и управлению госимуществом КНР (SASAC) пообещал в следующем году запустить реформу государственных предприятий, уделяя особое внимание устойчивому и качественному росту в этом секторе, пишет South China Morning Post.

      Фото: EPA-EFE/WU HONG

      Комитет также отметил, что обеспечит сильную поддержку государственным предприятиям для реализации национальных стратегий и предотвращения основных экономических рисков.

      "Основное внимание будет уделяться наращиванию технологических инноваций предприятиями и максимально эффективному использованию государственных предприятий для стимулирования инноваций и развития передового производственного сектора", - говорится в заявлении.

      Ожидается, что Китай обнародует трехлетний план действий по реформированию госпредприятий в I квартале 2020 г.

      Ссылки по теме

      На встречах в Пекине на прошлой неделе чиновники обсудили реформы, в частности, смешанную собственность и создание рыночного механизма работы госпредприятий. SASAC будет подталкивать госпредприятия к улучшению управления капиталом, а также сделает сокращение левериджа и обязательств главными приоритетами.

      Однако Китай дал понять, что не планирует отказываться от своей экономической модели и ослаблять роль государственных предприятий.

      "Мы будем продвигать реформы и структурные перестройки в государственной экономике, а также вкладывать больше средств в отрасли, связанные с национальной безопасностью, служащие национальным стратегическим целям", - заявил в ноябре вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, слова которого приводит газета "Жэньминь жибао".

      Как сообщали "Вести.Экономика", по данным Министерства финансов КНР, совокупная прибыль китайских госпредприятий в январе-ноябре выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,2 трлн юаней (около $456 млрд).

      Рост прибыли немного замедлился по сравнению с увеличением на 5,4% за первые 10 месяцев 2019 г.

      Совокупная прибыль госпредприятий центрального подчинения повысилась на 7,7% до 2,09 трлн юаней.

      Замедление экономического роста и снижение цен производителей оказывают давление на прибыль госпредприятий страны.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, реформы, государственные предприятия

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить